Alessandra continua a provocare il suo ex Luca Daffrè. A distanza di qualche giorno dalla fine della storia d'amore lampo nata a Uomini e donne, l'ex corteggiatrice si è mostrata sui social assieme a una vecchia conoscenza della trasmissione di Canale 5.

Si tratta di Alice, un'altra delle pretendenti di Luca arrivata al rush finale della scelta: le due hanno scelto di frequentarsi e provare così a diventare amiche fuori dalla trasmissione televisiva Mediaset.

Alessandra provoca Luca dopo l'addio e si mostra con l'ex corteggiatrice (Foto)

Nel dettaglio, la love story tra Luca e Alessandra è giunta al termine a distanza di pochissimi giorni dal sì pronunciato in trasmissione.

Una relazione lampo, terminata per incomprensioni caratteriali che avrebbero spinto i due ad intraprendere strade completamente differenti.

On queste ore, Alessandra non ha risparmiato una provocazione social al suo ex, mostrandosi assieme a una delle sue ex corteggiatrici: trattasi di Alice.

"Chi l'avrebbe mai detto", ha scritto Alessandra sui social postando lo scatto dove si vede che è a pranzo con l'ex corteggiatrice di Luca Daffrè.

La frecciatina di Alessandra contro Luca dopo l'addio post-scelta a Uomini e donne

In attesa di scoprire se l'ex tronista di Uomini e donne risponderà alla provocazione della sua ex fidanzata, in queste ore Alessandra ha rilasciato anche una nuova intervista in cui non ha risparmiato delle stoccate al vetriolo nei confronti del ragazzo.

In particolar modo ha lasciato intendere che Luca ha voluto "marciare" sulle segnalazioni che erano venute fuori sul suo conto dopo che annunciarono la fine della loro relazione.

Si vociferava, infatti, che Alessandra avesse riallacciato i rapporti con il suo ex fidanzato: voci che la ragazza ha prontamente smentito, aggiungendo che Luca l'avrebbe messa in cattiva luce dando adito a quelle segnalazioni sul suo conto.

Alessandra approda sul trono di Uomini e donne? Ecco la sua verità

Intanto, in vista della prossima edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda da settembre in poi nella fascia del pomeriggio, Alessandra non ha nascosto che le piacerebbe poter avere una seconda chance.

L'ex corteggiatrice di Luca non ha nascosto che, nel caso in cui dovessero offrirle la possibilità di approdare sul trono, la sua risposta sarebbe affermativa.

Insomma, Alessandra direbbe "sì" a una eventuale proposta da parte della redazione di Maria De Filippi, per diventare una delle nuove troniste da settembre in poi. Il suo sogno diventerà realtà? Lo scopriremo nel corso delle prime registrazioni del talk show.