Continua su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv americana Beautiful, trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 8 a domenica 14 maggio, Thomas apprenderà da Sheila che è stata lei a far ubriacare Brooke, provocando la rottura con Ridge. Intanto Carter e Paris passeranno dei momenti di intimità, mentre Deacon inciterà la sua ex ad avere al suo fianco una persona che la ami sinceramente.

Sheila insulta Brooke

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dall'8 al 14 maggio, Steffy e Thomas saranno sempre più convinti del fatto che Ridge debba chiudere la propria relazione con Brooke, perché gli ha sempre fatto del male.

L'unica soluzione per i due è quella che torni con Taylor. Intanto Sheila sarà a conoscenza degli ultimi avvenimenti successi e si recherà a Villa Forrester dove insulterà ripetutamente la sua acerrima rivale.

Brooke dice a Taylor di tenersi distante da Ridge

Secondo le anticipazioni televisive fino al 14 maggio, Ridge e Taylor si faranno travolgere dalla passione e si baceranno. Intanto Hope sarà in ansia per la madre e penserà che la responsabilità della situazione è sua. La giovane Logan inviterà il padre a parlare con Forrester, affinché gli spieghi che non c'è stato nessun momento intimo tra lui e Brooke.

Quest'ultima sarà arrabbiata con Taylor e sceglierà di confrontarsi con lei. Pertanto andrà da Hayes e le imporrà di mantenere le distanze da suo marito.

Logan senior le dirà inoltre che Ridge ha sempre scelto lei alla fine. Carter e Paris invece trascorreranno dei bei momenti insieme.

Nel frattempo Sharpe parlerà a cuore aperto allo stilista, raccontandogli come Brooke è l'unica donna della sua vita. Ridge non crederà alle parole dell'uomo. Allora Hope proverà a parlare con il suo patrigno, ma non riuscirà a fargli cambiare idea.

Lei però non si arrenderà e mediterà di riprovarci. In tutto questo Steffy esternerà a Finnegan la sua felicità per la ritrovata unità familiare, mentre Deacon dirà espressamente alla sua ex che è giunto il momento di dimenticarsi di Forrester e di avere al suo fianco una persona che la ami sinceramente: Logan lo allontanerà.

Thomas caccia Taylor in malo modo

In base agli spoiler della prossima settimana, Taylor sarà incitata dai figli a non lasciarsi condizionare dalle parole di Brooke. Intanto Sheila andrà da Steffy per parlare con Hayes. Thomas però la bloccherà e la caccerà via in malo modo. Carter si infurierà e gli farà presente che dovrebbe esserle grata per come sono andate le cose. Forrester allora intuirà che è stata lei a far riprendere a bere Brooke e troverà conferma nelle parole della donna, la quale lo inviterà a mantenere il segreto.

Nel frattempo Liam, Wyatt e Bill discuteranno dei coniugi Forrester: Spencer senior manifesterà la sua avversità contro Ridge. In tutto questo Brooke esprimerà a Deacon il parere che Taylor è la persona giusta per suo marito. Infine Sheila chiamerà Thomas e gli dirà di non dire nulla al padre di quanto scoperto, soprattutto per il bene di sua madre.