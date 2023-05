Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire dal 5 giugno 2023. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio, dove si assisterà allo stop per Pomeriggio 5, il talk show feriale condotto con buon successo da Barbara D'Urso.

Nessun cambiamento, invece, per la soap opera Terra Amara: questa estate, infatti, non sono previste puntate speciali di un'ora nel daytime di Canale 5.

Barbara d'Urso si ferma: cambio programmazione Mediaset dal 5 giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset dal 5 giugno 2023, riguarderà la fascia del pomeriggio.

Il talk show Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso inizierà ufficialmente la lunga pausa estiva.

Con la puntata del 2 giugno calerà il sipario su questa edizione del programma che, quest'anno, ha ottenuto una media complessiva di circa 1,8 milioni di spettatori al giorno con punte superiori ai due milioni.

Il programma sarà sospeso per tutta la programmazione estiva e, dal 5 giugno in poi, alle 16:45 ci sarà spazio per la messa in onda di film sentimentali e romantici che terranno compagnia al pubblico fino alle 18:45 circa, quando inizierà il consueto quiz della fascia preserale.

Nella fascia del pomeriggio, invece, non sono previste variazioni di programmazione per la soap Terra amara.

Terra amara non allunga: cambio programmazione Mediaset dal 5 giugno

Rispetto a quanto è accaduto la scorsa estate, quando la soap opera veniva trasmessa in versione extra-large nella fascia del pomeriggio, dalle 14:45 alle 15:50 circa, quest'anno non sarà così, la soap non si allungherà.

Anche dal 5 giugno, con l'inizio della programmazione estiva in daytime, Terra amara continuerà ad essere trasmessa nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, dopodiché ci sarà spazio per l'appuntamento con la soap opera spagnola, La Promessa.

Un ulteriore cambio programmazione per le reti Mediaset si verificherà dal 12 giugno in poi, quando al posto di Avanti un altro tornerà l'appuntamento con Caduta Libera.

Chiude Avanti un altro, torna Caduta Libera: cambio programmazione Mediaset

Il quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, attualmente in onda in replica su Canale 5, sarà sospeso per la sosta estiva.

Al suo posto, ci sarà spazio per la messa in onda di nuove puntate inedite di Caduta Libera, il game show delle botole condotto con buon successo da Gerry Scotti. Le puntate inedite proseguiranno fino a metà luglio, dopodiché inizieranno le repliche del quiz.

Ad agosto, invece, sempre nella fascia del preserale di Canale 5 sarà riproposta la prima e unica stagione di Conto alla rovescia, quiz condotto sempre da Gerry Scotti, che proseguirà fino ai primi di settembre.