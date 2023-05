Cambio programmazione per la soap Terra Amara nel corso del mese di giugno. Le novità riguarderanno la messa in onda della soap nella fascia del daytime festivo.

Nel weekend, infatti, non ci sarà più spazio per le puntate speciali della soap opera turca che, in queste settimane di programmazione, hanno registrato ascolti decisamente oltre le più rosee aspettative.

Cancellata la soap Terra amara nel weekend: cambio programmazione giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra amara durante il mese di giugno, riguarderà la messa in onda nel weekend.

Al sabato e alla domenica pomeriggio, coloro che spereranno di poter continuare a vedere le puntate extra-large della soap, resteranno profondamente delusi.

L'appuntamento con Terra amara verrà sospeso nei pomeriggi festivi della rete ammiraglia Mediaset, per lasciare spazio alla messa in onda di fiction in replica e film, trasmessi subito dopo l'appuntamento con Beautiful.

In questo modo, quindi, si eviterà si "sprecare" episodi inediti in un periodo dell'anno in cui ci sarà un calo complessivo del numero di spettatori in daytime e i vari episodi verranno conservati per la stagione autunnale.

La soap Terra amara non si allunga in estate: cambio programmazione giugno

Un'altra novità per la soap, legata alla programmazione estiva, riguarderà anche la messa in onda nel daytime feriale di Canale 5.

Lo scorso anno, infatti, Mediaset scelse di trasmettere Terra amara con puntate quotidiane della durata di un'ora.

L'esperimento, però, non verrà replicato quest'anno: l'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Yilmaz e Demir è confermato nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa e, successivamente, la linea passerà a La Promessa, la nuova soap opera spagnola in onda dal 29 maggio in poi su Canale 5.

Intanto, le anticipazioni sulle prossime puntate di Terra amara che andranno in onda durante il mese di giugno su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'ossessione di Mujgan nei confronti della sua nemica Zuleyha.

Demir si vendica di Zuleyha: anticipazioni Terra Amara giugno

La dottoressa inizierà a sospettare che la sua rivale abbia una relazione segreta col marito Yilmaz, motivo per il quale inizierà a spiarli in segreto e appena entrerà in possesso di alcune foto compromettenti, non si farà problemi ad informare anche Demir.

Di conseguenza, il ricco imprenditore metterà in atto la sua vendetta spietata nei confronti della moglie: gli spoiler della soap opera rivelano che Demir deciderà impedire alla sua amata di poter vedere i suoi figli e, a quel punto, inizierà il momento più buio in assoluto nella vita della donna.