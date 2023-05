Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della stagione autunnale 2023. Le novità saranno legate a quello che viene definito il "valzer" di conduttori legato all'arrivo dei nuovi dirigenti che, da quest'anno, terranno in mano le redini della situazione.

Tra le novità spicca l'uscita di scena di Fabio Fazio: il conduttore di Che tempo che fa lascia ufficialmente la televisione di Stato dopo quasi quarant'anni di carriera.

Conferme in arrivo, invece, per Il Paradiso delle Signore 8: la soap opera del pomeriggio con Roberto Farnesi tornerà in onda da settembre in poi su Rai 1.

Fazio Fazio fuori dal palinsesto: cambio programmazione Rai autunno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo autunno 2023, prevede l'uscita di scena di Fabio Fazio dal prime time di Rai 3.

Il conduttore ha annunciato e confermato la sua uscita di scena dalla televisione di Stato, svelando di non aver rinnovato il contratto per portare avanti la conduzione di Che tempo che fa in prime time.

Dal prossimo autunno, infatti, Fazio arriverà sul canale Nove, dove sarà al timone della sua trasmissione assieme a Luciana Littizzetto.

Un addio che ha destato grande clamore, dato che in questi anni, Fazio era diventato un punto di riferimento per gli spettatori del Servizio Pubblico, in grado di assicurare una media di ascolti di oltre due milioni e mezzo di spettatori a settimana su Rai 3.

Serena Bortone a rischio uscita: cambio programmazione Rai autunno

Dal prossimo autunno, quindi, la fascia serale della domenica di Rai 3 andrà riscritta: tra i conduttori che potrebbero prendere il posto di Fazio, spiccano i nomi di Massimo Giletti e quello di Nicola Porro, attualmente al timone del talk show "Quarta Repubblica", in onda su Rete 4.

Tra i conduttori a rischio nella programmazione Rai del prossimo autunno 2023, spicca anche il nome di Serena Bortone.

La conduttrice di oggi è un altro giorno, da settembre, potrebbe lasciare la conduzione del talk show feriale e per lei potrebbero aprirsi le porte della domenica pomeriggio, nello slot orario che va dalle 17:15 alle 18:45.

Il Paradiso delle signore 8 non rischia nella programmazione Rai autunnale

Nessun rischio, invece, per Il Paradiso delle signore 8: nonostante il cambio vertici in Rai, la soap opera del pomeriggio con Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Pietro Masotti sarà nuovamente in onda con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le riprese de Il Paradiso delle signore partiranno a fine maggio: per vedere in onda i nuovi episodi, però, bisognerà attendere il mese di settembre.

La messa in onda, come da tradizione, è confermata nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17, quando poi la linea passerà a La Vita in diretta.