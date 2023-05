Sono passate circa due settimane da quando è finita la sua avventura a U&D, così Andrea Foriglio ha deciso di rilasciare un'intervista per riassumere quello che è successo negli ultimi quattro mesi della sua vita. Al blogger Pugnaloni che gli ha chiesto se accetterebbe un incontro con la dama Roberta, l'ormai ex corteggiatore ha risposto che non esclude mai nulla, come l'eventualità di diventare un tronista della prossima edizione del dating-show.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mercoledì 17 maggio è stata pubblicata una nuova intervista di Lorenzo Pugnaloni ad uno dei protagonisti dell'ultima edizione di U&D.

Il blogger, infatti, ha fatto alcune domande ad Andrea Foriglio, il ragazzo che Nicole Santinelli non ha scelto stupendo tutti, sia il diretto interessato che il pubblico a casa.

Quando gli è stato chiesto un parere sulla preferenza che la tronista ha espresso per Carlo Alberto Mancini, l'ex corteggiatore ha detto di essere rimasto spiazzato dalla decisione ma di augurare solo cose belle alla neo coppia.

"Voglio che lei sia felice", ha fatto sapere il giovane che ha animato la seconda parte del Trono Classico 2022/2023.

In merito ai rumor che lo vorrebbero tra i candidati alla poltrona rossa nella prossima stagione del dating-show, Andrea ha detto: "Non ci penso, voglio solo godermi l'estate".

Le parole sulla protagonista over di U&D

Dopo aver rivelato che Aurora Tropea tornerà a U&D a settembre nonostante l'assenza nelle ultime puntate della stagione, il blogger Pugnaloni ha voluto indagare sull'interesse che Roberta ha sempre detto di provare per Andrea.

La rivalità tra Nicole e Di Padua, infatti, è iniziata proprio perché quest'ultima ha cercato di convincere Foriglio ad accettare un incontro lontano dalle telecamere per conoscersi meglio.

Il ragazzo ha sempre rifiutato la proposta della dama nel rispetto della tronista che stava corteggiando, ma ora che il percorso è finito e Santinelli ha scelto un altro, le cose potrebbero cambiare.

Quando gli è stato domandato se direbbe sì o no a quel famoso caffè che Roberta avrebbe voluto prendere con lui tempo fa, Andrea ha risposto: "Mai dire mai.

Devo ancora metabolizzare cosa è successo, ma nella vita ho questo motto".

Insomma, il giovane non esclude una futura conoscenza con la protagonista del Trono Over che ha un po' animato il trono di Nicole intromettendosi spesso nei momenti dedicati alle sue esterne.

I rumor sulle coppie nate a U&D

In questi giorni, però, Andrea è stato accostato anche ad un altro programma di Canale 5: visto che nel dating-show di Maria De Filippi non ha trovato l'amore, si vocifera che Foriglio potrebbe essere uno dei single della decima edizione di Temptation Island.

I fan, però, in queste ore stanno commentando anche una segnalazione che è trapelata su una coppia di U&D Over: gli influencer Venza e Marzano, infatti, hanno riportato le parole di una ragazza che sostiene di essere corteggiata via social da un noto cavaliere che sarebbe fidanzato.

I due hanno preferito non rendere pubblici i nomi dei protagonisti del cast che sarebbero coinvolti in questa storia, ma in rete l'ipotesi più accreditata e che potrebbe trattarsi di Alessandro Vicinanza ed Ida Platano. Da qualche tempo, infatti, sulla coppia è calato il silenzio e c'è chi è pronto a scommettere che ci sarebbe una profonda crisi in corso.

Visto che le registrazioni della trasmissione di Canale 5 sono in pausa, soltanto i profili Instagram dei diretti interessati potrebbero fornire indizi e ulteriori dettagli su un gossip che sta tenendo banco sui siti e tra i curiosi.