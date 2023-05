Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di giugno. Le novità riguarderanno la fascia del preserale dove ci sarà uno slittamento legato alla data di inizio di Reazione a catena, il game show condotto da Marco Liorni.

Al pomeriggio, invece, non è previsto alcun ritorno in scena de Il Paradiso delle signore, così come avevano auspicato e richiesto i numerosissimi fan della soap opera italiana con Roberto Farnesi.

Slitta il ritorno di Reazione a catena: cambio programmazione Rai giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il prossimo giugno 2023, riguarderà l'appuntamento con Reazione a catena, il game show estivo che anche quest'anno tornerà a tener compagnia al pubblico del pomeriggio della rete.

Il programma tornerà con la conduzione di Marco Liorni che, grazie a questa edizione, diventerà il presentatore più longevo nella storia del quiz, superando anche Amadeus e Pino Insegno, che lo hanno condotto per svariate stagioni negli anni precedenti.

Tuttavia, il ritorno di Reazione a catena era stato annunciato inizialmente per la giornata del 5 giugno, ma così non sarà.

Ecco quando torna Reazione a catena in tv: cambio programmazione Rai giugno

Le nuove puntate di questa nuova edizione slittano a lunedì 19 giugno 2023: è questa la data ufficiale in cui ci sarà il debutto del quiz nella programma estiva della rete ammiraglia Rai.

A quel punto, Reazione a catena andrà a prendere il posto de L'Eredità, il quiz attualmente condotto da Flavio Insinna, che tornerà in onda anche nella prossima stagione televisiva.

A tal proposito, però, si vocifera che per la nuova edizione del quiz preserale, potrebbe esserci un cambio conduzione e al timone del programma potrebbe arrivare Pino Insegno.

Il Paradiso delle signore non ritorna: cambio programmazione Rai giugno 2023

E poi ancora, con il mese di giugno non è previsto nessun ritorno in scena de Il Paradiso delle Signore nella fascia del pomeriggio.

In tanti, sui social, stanno chiedendo alla Rai di ripristinare le repliche delle stagioni precedenti della soap opera, da mandare in onda nella fascia del primo pomeriggio al posto di Sei Sorelle, la soap iberica che non sta ottenendo grandi ascolti in daytime, crollando spesso anche sotto la soglia del milione di spettatori.

Una richiesta che, tuttavia, la Rai non sta prendendo in considerazione: per il mese di giugno non è previsto alcun ritorno de Il Paradiso delle signore nella fascia del pomeriggio e non ci sarà la sospensione di Sei Sorelle, che proseguirà regolarmente la messa in onda pomeridiana in prima visione assoluta, nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa.