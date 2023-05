Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e donne che si metteranno in gioco da settembre in poi per cercare di conquistare l'anima gemella?

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset 2023/2024 e, intanto, emergono già le indiscrezioni su chi potrebbe occupare il ruolo di tronista,

Tra i candidati in pole position, spicca il nome di Andrea Foriglio, l'ex corteggiatore di Nicole che quest'anno ha dovuto fare i conti col rifiuto finale della tronista alla scelta.

Nuovi tronisti Uomini e donne settembre 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne torna in onda da metà settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, con le nuove puntate di questa attesissima edizione.

Le sorprese non mancheranno e, come da tradizione, ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi tronisti che saranno pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la propria anima gemella in studio.

I nomi dei candidati al trono non mancano e, in queste ultime ore, ne sono venuti fuori quattro: trattasi di volti che hanno già preso parte alla trasmissione di Canale 5 nelle vesti di corteggiatori, i quali potrebbero ritornare il prossimo settembre per vestire i panni di tronisti.

Alessio Campoli e Alice Barisciani candidati come nuovi tronisti di Uomini e donne

Il primo nome in lizza come nuovo tronista a Uomini e donne 2023/2024 è quello di Alessio Campoli, l'ex corteggiatore di Lavinia Mauro che, in precedenza aveva già partecipato al talk show sempre come pretendente.

Per lui, dopo una doppia esperienza da corteggiatore, potrebbero aprirsi le porte del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, questa volta come tronista ufficiale a tutti gli effetti, pronto a mettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella.

Il secondo nome candidato al trono di settembre, è quello di Alice Barisciani: anche lei si è messa in gioco quest'anno come pretendente di Federico Nicotera.

Dopo aver incassato il no del tronista alla scelta finale, ecco che la ragazza potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco in questa nuova veste da tronista.

Andrea Foriglio in lizza come nuovo tronista a Uomini e donne

E poi ancora, tra i candidati al trono di Uomini e donne del prossimo settembre, spicca anche il nome di Andrea Foriglio: l'ex corteggiatore di Nicole ha dovuto fare i conti con lo spiazzante rifiuto della tronista alla scelta ma, per lui, potrebbero riaprirsi le porte della trasmissione di Canale 5.

Quarto candidato al trono di settembre sarebbe Cristian Di Carlo, anche lui noto al pubblico per l'esperienza come corteggiatore di Nicole.