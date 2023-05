Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 21 maggio su Canale 5 con un triplo appuntamento a partire dalle ore 15, proseguiranno le indagini per l'omicidio di Ercument. Nel frattempo, per tutelare le proprie famiglie, Hunkar e Fekeli organizzeranno un incontro con i propri figli per discutere un piano da portare avanti. Successivamente, Sermin e Behice si coalizzeranno per cercare risposte, ma l'ex moglie di Sabahattin verrà aggredita da Naciye verbalmente. Intanto, il dottore di Adana chiederà a Julide di archiviare il caso sull'assassinio del nipote di Hunkar.

Nella parte finale, Demir e Yilmaz convinceranno la sorella di Ercument a testimoniare a loro favore. Infine, le due famiglie decideranno di mettere fine alle ostilità. Anche Zuleyha Altun cercherà di segnare la pace con la dottoressa Hekimoglu, ma quest'ultima le dichiarerà guerra.

Hunkar e Fekeli pianificano un piano per le accuse di omicidio

Nella prima parte della puntata di Terra amara, continueranno le indagini per l'omicidio di Ercument di cui Demir è stato accusato: l'onore di Zuleyha verrà infangato dai cittadini di Cukurova. Tuttavia, per proteggere le rispettive famiglie, Hunkar e Fekeli decideranno di incontrarsi per discutere un piano da seguire per scampare alla giustizia. Intanto, Mujgan, ignara dei fatti, si insospettirà davanti ad una improvvisa partenza del marito e chiederà spiegazioni ad Ali Rahmet che sceglierà di non rivelarle nulla.

Sabahattin chiede a Julide di archiviare il caso

Successivamente, Sermin e la signora Behice si alleeranno per scoprire la verità sul conto dell'assassinio di Ercument e si dirigeranno al circolo per parlare con le altre donne dell'associazione. Durante un dialogo, dove la nipote di Hunkar si scaglierà contro la sua stessa famiglia, Naciye aggredirà verbalmente la donna accusandola, ancora, di aver commesso adulterio con suo marito Hatip.

Nel frattempo, la famiglia Yaman verrà chiamata a deporre. Per questo motivo, Sabahattin chiederà alla procuratrice Julide di archiviare il caso contro Demir, ma lei non prenderà affatto bene l'ingerenza del dottore di Adana.

Yilmaz e Demir mettono fine alle ostilità tra le loro famiglie

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Yilmaz e Demir penseranno di convincere Emel a testimoniare a loro favore.

Ciononostante, questo "aiuto" avrà un caro prezzo da pagare. Dopodiché, la donna accetterà di deporre e le indagini verranno chiuse definitivamente. Nello specifico, la sorella di Ercument dichiarerà che l'uomo è stato assassinato dalla malavita per questioni di debiti. Infine, risolta la situazione, Akkaya e Yaman si incontreranno per mettere fine alle ostilità tra le loro famiglie e fare finalmente la pace. Anche la signorina Altun proverà a fare lo stesso nei confronti di Hekimoglu, ma quest'ultima rifiuterà di riappacificarsi e dichiarerà guerra a Zuleyha.