Elisa Mazzucchelli è Miss Donne e Motori nel programma ‘Avanti un altro’ condotto da Paolo Bonolis. Nata il 19 gennaio 1992 a Genova, è riuscita a catturare l’attenzione dei telespettatori del programma targato Mediaset.

Oltre alla passione per i motori, Elisa è una tifosa della Sampdoria come si può scorgere dal suo profilo ufficiale Instagram che vanta, attualmente, 273 mila followers. La redazione di Blasting News l’ha contattata per un’intervista esclusiva.

Elisa Mazzucchelli su Paolo Bonolis: 'È sempre bello lavorare con lui perché si imparano sempre cose nuove'

Elisa, grazie per la disponibilità. Descriviti con tre pregi ed altrettanti difetti.

“Sono una persona sicuramente molto sensibile, altruista e sognatrice. A volte sono un po’ permalosa, sono narciso, egocentrica e se può essere considerato un difetto sono stacanovista perché mi piace tanto quello che faccio”.

Qual è stato il percorso che ti ha condotto ad ‘Avanti un altro’ e come mai hai deciso di intraprenderlo?

“Io mi sono presentata come concorrente l’anno scorso e non è andata benissimo perché sono stata eliminata subito. Però ho avuto modo di farmi conoscere dalla redazione, hanno visto il mio profilo Instagram notando che sono una giornalista sportiva che fa le interviste ai piloti.

Loro stavano cercando un personaggio nuovo che sostituisse la ‘Bomber’. Volevano dare spazio ad un altro sport e da cosa nasce cosa e sono iniziati i casting”.

Come ti trovi a lavorare con un personaggio dello spettacolo come Paolo Bonolis?

“E’ una persona straordinaria. A volte utilizza dei termini che io non ho mai sentito.

È sempre bello lavorare con lui perché si imparano sempre cose nuove. È una persona umile e non perde occasione di salutarci, oltre che essere un grande professionista”.

Com’è nata la passione per i motori?

“Sono nata a Genova e ho avuto la possibilità di girare in moto con mio padre da piccolina. Lui, purtroppo, è venuto a mancare nel 2001.

Però come primo lavoro ho fatto la porta pizze e più veloce vai più guadagni. Successivamente ho fatto l’ombrellina in Moto GP e Superbike. Nel lockdown è nata in me la voglia di diventare una giornalista e ho cominciato a fare l’inviata in pista”.

Segui anche il calcio e sei una nota tifosa della Sampdoria. Momento difficile per i blucerchiati. Cosa ti auguri?

“La speranza è quella di non scomparire e che la società possa riprendere il posto che le spetta. La perdita di Gianluca Vialli è stata un duro colpo. Meritiamo un posto dei grandi. Mi auguro che come la fenice si possa risorgere dalle ceneri e vivere una stagione come quella dello scudetto”.

Elisa: 'Io ho dovuto combattere sin da piccola contro episodi di bullismo ed emarginazione'

Hai un profilo social molto seguito dove si possono scorgere delle tue foto molto apprezzate. Ti chiedo quali sono i pregi e i difetti della realtà virtuale e se ti è capitato di dover fronteggiare haters.

“Gli haters fanno parte del contesto. Se non ci fossero persone che ci criticano vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa. Io ho dovuto combattere sin da piccola contro episodi di bullismo ed emarginazione, oppure a livello relazione un uomo che mi impediva di essere libera, mi opprimeva. Io, però, ringrazierò sempre queste persone perché mi hanno fatta diventare la persona che sono oggi con un carattere inarrestabile.

Qualsiasi cosa mi si viene detta sui social ci rido. Io faccio foto da vari anni e il mio profilo social mi ha impedito di avere un lavoro normale perché aspiravo ad avere una carriera normale in azienda. Ho così pensato di fare dei social un lavoro ma non mi definisco un’influencer perché non penso di essere un esempio da seguire. Però porto un po’ di leggerezza facendo vedere quello che faccio”.

Ogni tanto ti vediamo anche impegnata in radio. Raccontaci di questa esperienza.

“Meglio non poteva andare perché mi trovo nello Zoo di Radio 105, ovvero il programma e la radio più seguiti. I ragazzi li conosco da tempo. Ero già entrata da un po’ in famiglia e ho colto l’occasione data dalla partecipazione di Noise e Mazzoli all’Isola dei Famosi per entrare come speaker una volta alla settimana.

La radio l’ho fatta all’università e devo prendere mano. È una figata poter condividere il microfono con loro. È anche televisione perché ora le radio vanno in diretta tv ma penso di essere fatta per i piccoli schermi. Sceglierei la televisione ma sarebbe una scelta ardua”.

Mauzzucchelli: 'Nel tempo mi vedo alla conduzione di un programma sportivo'

Parteciperesti mai a un Reality Show? Se sì, quale e perché?

“Mi piacerebbe perché vorrei far vedere i lato della mia personalità che stanno venendo fuori grazie alla radio. Vorrei un reality dove potrei essere me stessa. Sono una persona avventurosa quindi Pechino Express o l’Isola dei Famosi potrebbero fare per me. Invece, stare chiusa nella casa del Grande Fratello mi spaventa un po’ ma non mi precludo nulla”.

Quali sono gli obiettivi futuri di Elisa Mazzucchelli e quali i sogni nel cassetto?

“A luglio diventerò giornalista pubblicista. Il mio sogno sarebbe quello di approdare a Striscia la Notizia come inviata in moto e mi piacerebbe creare questo personaggio ma non è facile. Nel tempo mi vedo alla conduzione di un programma sportivo”.