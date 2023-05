Chi vincerà Amici 2023? A pochi giorni dalla finale in programma domenica 14 maggio sul web si continuano a fare pronostici.

Angelina Mango sembra essere la favorita per la vittoria finale. Poche chance invece per Wax, mentre Isobel e Mattia potrebbero dare del filo da torcere alla figlia di Pino Mango.

La finale di Amici in onda il 14 maggio in diretta Tv: chi vincerà?

Domenica 14 maggio in diretta tv, andrà in onda la finalissima di Amici. Sarà il pubblico attraverso il televoto a decretare il vincitore assoluto di questa edizione. Non solo, visto che verrà assegnato anche il premio di categoria.

Ci sarà un vincitore per la categoria ballo e uno per il canto. A differenza di quanto accaduto nelle scorse puntate del Serale, saranno esclusivamente i telespettatori a giudicare le varie sfide degli allievi. Secondo il regolamento della finale, i quattro allievi si esibiranno infatti in vari duelli, suddivisi in diverse manche. Tutto proseguirà fino ad arrivare a proclamare il vincitore assoluto. Uno dei quattro allievi rimasti in gara, potrebbe tornare a casa a mani vuote. Ma nulla è ancora detto: in finale vengono assegnati anche altri premi, come ad esempio il premio Tim oppure quello Oreo. Detto questo, a due giorni dalla finale, non mancano sul web, i pronostici su chi, tra Angelina, Wax, Isobel e Mattia si aggiudicherà la vittoria finale di questa edizione.

Angelina è la favorita per la vittoria finale ad Amici: cosa dicono i pronostici

Partendo dai due cantanti Angelina e Wax, l'esito della sfida pare essere ormai scontato. Scorrendo i sondaggi delle varie fanpage dedicate alla finale di Amici, la figlia di Mango viene data come vincitrice della categoria canto. Non solo, Angelina è in pole position per la vittoria assoluta di questa edizione del Talent.

La ragazza, in questi mesi, è stata molto apprezzata dal pubblico e anche dai professori di Amici. Al li là di Lorella Cuccarini che è la sua coach, anche Rudy Zerbi e Arisa hanno espresso parole di apprezzamento nei suoi confronti. Altra finalista apprezzata sia dai prof che dai telespettatori, è Isobel. La danzatrice australiana ha conquistato tutti grazie al suo talento e al suo carattere sempre solare.

Si contenderà la vittoria della categoria ballo con Mattia Zenzola, altro volto molto amato dal pubblico.

Serale di Amici, finale del 14 maggio: per Wax poche chance di vittoria

Quindi, stando ai pronostici apparsi in rete, alla sfida finale che decreterà il vincitore assoluto di Amici dovrebbero arrivare Angelina e uno tra Isobel e Mattia. Wax dunque, sembra avere poche chance di vittoria e secondo i pronostici non salirà sul podio.

Ma nulla è ancora detto e il pubblico da casa potrebbe pure sovvertire tutti i pronostici. Da tenere presente che il vincitore assoluto di questa edizione si porterà a casa non solo l'ambita coppa, ma pure un montepremi di 150 mila euro. I premi di categoria, come per le edizioni precedenti, ammontano invece a 50 mila ciascuno. Ci sono poi altri premi minori, il cui valore verrà comunicato da Maria De Filippi nella diretta del 14 maggio.