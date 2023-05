La finale di Amici 22 si avvicina e ogni giorno trapelano nuovi pronostici su come si concluderà quest'edizione. Da quando si è saputo che il vincitore sarà scelto solo dal pubblico attraverso il televoto, i fan si sono fatti più di un'idea su come potrebbe essere la classifica di domenica 14 maggio: potrebbe toccare a Wax restare fuori dal podio, anche perché i favoritissimi al trionfo sono Mattia per il ballo e Angelina per il canto.

Aggiornamenti sul meccanismo di Amici

Da quando è trapelata la notizia che nell'ultima puntata di Amici tutto il potere lo avrà il televoto, sono un po' cambiati i pronostici sui chi alzerà la coppa il 14 maggio.

Sapendo che tutte le sfide della serata saranno giudicate dal pubblico a casa (giuria esterna e professori non avranno alcun peso nei verdetti della finale), fan e curiosi sono arrivati alla conclusione che a giocarsi la vittoria potrebbero essere gli allievi con il maggior numero di sostenitori, ovvero Mattia Zenzola e Angelina Mango.

Chi pensava che sarebbe stata Isobel Kinnear a trionfare nella categoria ballo, dunque, si è un po' ricreduto dopo aver letto il regolamento della finalissima: la ragazza ha molto talento ma è difficile che possa superare il latinista nelle votazioni della serata.

Il pugliese è amatissimo dalla gente, la stessa che tra pochi giorni farà di tutto per portarlo fino allo scontro a due che decreterà il vincitore della 22esima edizione del programma di Maria De Filippi.

Poche chance per il protagonista di Amici

Se i tre allievi appena citati dovrebbero comporre il podio (le posizioni potrebbero variare in base alle preferenze che la gente a casa esprimerà domenica 14 maggio in diretta), c'è un altro talento che sembra essere sempre più vicino alla "medaglia di legno".

Secondo i pronostici, infatti, Wax è il principale candidato ad occupare il quarto posto nella finale del talent-show di Maria De Filippi: sono pochi gli spettatori che credono che il ragazzo potrebbe superare gli altri compagni nelle sfide dell'ultima puntata, che siano essi ballerini oppure cantanti.

Visto che il vincitore di Amici 22 sarà scelto solo dal pubblico, il giovane Matteo Lucido dovrebbe accontentarsi del traguardo che ha raggiunto sabato scorso, quando ha battuto Aaron al ballottaggio ed ha conquistato l'ultimo posto disponibile nel cast della finalissima di questa edizione.

Ipotesi sul primo classificato di Amici

Nel daytime di Amici che è andato in onda il 10 maggio, inoltre, Wax ha ricevuto un'emozionante sorpresa: dopo circa 8 mesi, infatti, l'allievo ha rivisto i genitori e ha dedicato loro il suo ultimo inedito "Anni 70".

Per quanto riguarda la gara che si svolgerà domenica prossima, il cantante sembra avere poche possibilità di andare oltre il quarto posto: i pronostici indicano Mattia, Isobel e Angelina come i principali candidati a salire sul podio della ventiduesima edizione.

Il pubblico, però, non esclude che anche nell'ultima puntata stagionale possano esserci dei colpi di scena: già il fatto che i giudici e i professori non incideranno in nessun modo sulla classifica della finale è una grande novità per il programma, anche perché solo un anno fa le preferenze dei telespettatori valevano il 50% nei verdetti delle sfide dirette tra cantanti e ballerini.

Un parere che stanno condividendo molti fan in questi giorni d'attesa, però, è che la coppa dovrebbe alzarla uno tra Angelina e Mattia: sono questi i due talenti favoriti sia per bravura che per numero di sostenitori che voteranno per loro per cercare di farli vincere l'edizione numero 22 del format, che è già stato riconfermato nella prossima stagione tv.