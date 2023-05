Rosario Fiorello a Viva Rai 2 ha commentato con ironia l'uscita di Fabio Fazio dalla Rai dopo 40 anni. Nella puntata dello show mattutino, in onda lunedì 15 maggio, lo showman ha ipotizzato come sarebbe andata la riunione tra i vertici Rai per decidere il futuro del conduttore di Savona: secondo Fiorello, i dirigenti avrebbero mandato via Fazio perché "troppo bravo e professionale".

Il commento ironico di Fiorello

Fiorello ha aperto Viva Rai2 tenendo in mano una foto di Fabio Fazio con scritto "Che Tempo che Faceva", il riferimento ironico è al programma condotto dal 58enne "Che Tempo che Fa".

In merito all'addio di Fazio dalla rete ammiraglia, Fiorello con ironia ha ipotizzato cosa possa essere accaduto tra i vertici della rete ammiraglia per decidere il futuro del 58enne: "Immagino la riunione, c'è uno bravo che facciamo? Cacciamolo via. C'è uno che fa guadagnare la Rai". Successivamente lo showman ha ipotizzato con ironia che il prossimo a saltare in Rai potrebbe essere proprio il suo amico Amadeus: "Ora a casa".

Infine Fiorello si è raccomandato con ironia con Biggio e Casciari sulle cose da dire nello show mattutino di Rai2: "Non dite cose sconvenienti perché io non voglio essere epurato".

“Io già immagino la riunione: ‘C’è uno bravo, che facciamo? Via’. Quindi siate meno bravo”. Fiorello è geniale sul caso Fabio Fazio.

#vivarai2 pic.twitter.com/6nubDzzTIS — isabella insolia (@isainsolia) May 15, 2023

Le dichiarazioni di Fazio sull'addio alla Rai

Durante la puntata di Che Tempo che Fa, in onda domenica 14 maggio su Rai3, Fabio Fazio ha annunciato di andare via dalla Rai dopo 40 anni.

Il conduttore ha spiegato di non dire nulla contro quella che è stata la sua "famiglia". Tuttavia, ha ribadito che non si può essere sempre adatti a tutte le stagioni.

Il 58enne ha firmato un contratto di 4 anni con Discovery. Dunque, Che Tempo che Fa anche se verrà ridimensionato e probabilmente stravolto nel nome continuerà ad avere "vita" sul Canale 9.

Al momento non è chiaro se anche Luciana Littizzetto seguirà Fabio.

Le reazioni di alcuni utenti del web sul 'caso Fazio'

Fiorello non è stato l'unico a parlare dell'addio di Fazio alla Rai.

Su Twitter, anche Selvaggia Lucarelli ha espresso la sua opinione spiegando che il conduttore ha semplicemente "protetto sé stesso". Sebbene la giornalista abbia riconosciuto il talento del 58enne, si è detta convinta che non sia stato cacciato dai vertici delle rete ammiraglia.

Secondo il Presidente della regione Liguria, la politica non dovrebbe mai entrare nelle scelte editoriali. Matteo Salvini invece ha postato un tweet al vetriolo su Fazio e Littizzetto: "Belli ciao". Rita Dalla Chiesta ha spiegato che Fazio aveva un contratto in scadenza con la Rai e nel momento in cui le parti erano distanti, ha preferito cambiare azienda. A tal proposito Dalla Chiesa ha precisato che sul 58enne non c'è mai stato un veto da parte dell'Esecutivo.