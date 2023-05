Terra Amara porterà avanti le avventure degli abitanti di Cukurova anche nei giorni 18 e 19 maggio 2023, i quali saranno impegnati con un evento importante. Si tratta dell'inaugurazione di una scuola nuova e vi presenzieranno tante persone, tra cui il sindaco e il governatore. Hunkar non mancherà all'appuntamento ma dovrà sopportare che l'amato Fekeli sia affiancato da Behice oltre che dalla sua famiglia. Ma la goccia che farà traboccare il vaso sarà il gesto che Ali Rahmet farà in onore della signora Hekimoglu.

La guerra tra gli Akkaya e la famiglia Yaman andrà avanti.

Questa volta il danno maggiore sarà causato a Yilmaz, il quale dovrà vedersela con un grosso ordine che poi verrà annullato. Nel frattempo l'attenzione si concentrerà su una misteriosa lettera che giungerà a Julide. La donna scoprirà qualcosa riguardante suo cugino Ercument e che metterà in grossi guai Demir.

Terra amara anticipazioni 18 maggio: Fekeli si presenta ad un evento con Behice

Nell'appuntamento di giovedì 18 maggio, verrà inaugurata un nuovo edificio scolastico, destinato ai bambini delle elementari. Un importante progetto che ha visto la luce, in modo particolare, grazie alla generosa elargizione economica effettuata da Fekeli Ali Rahmet. Ma non è tutto, perché il padre putativo di Yilmaz si renderà protagonista di un gesto importante, che avrà delle differenti conseguenze.

Per la precisione, Fekeli farà intitolare la nuova scuola a Behice Hekimoglu, per ringraziarla di avergli salvato la vita. Ma non è tutto, perché l'uomo si presenterà all'evento insieme a Behice, finendo per sollevare i commenti della gente e far storcere il naso a Hunkar. Un gesto che porterà ad una definitiva rottura dei rapporti fra la donna e Ali Rahmet.

Spoiler Terra amara 19 maggio: arriva una misteriosa lettera per Julide

All'interno della puntata di venerdì 19 maggio, Cukurova finirà al centro di una lotta economica fra due potenti famiglie rivali. Nello specifico, Demir Yaman causerà un grosso danno a Yilmaz Akkaya quando gli farà arrivare un grosso ordine di impianti di irrigazione che poi annullerà.

Come se la caverà Yilmaz davanti a questa intricata questione?

Spazio anche ad una lettera anonima che giungerà fra le mani di Julide. All'interno della lettera, Demir verrà additato come colpevole per quello che è accaduto a suo cugino Ercument. In realtà il vero responsabile è Yilmaz. A questo punto Demir minaccerà di vuotare il sacco, in quanto è sempre stato a conoscenza della verità ma ha sempre mantenuto il silenzio soltanto per preservare il buon nome della famiglia.