Reunion per Antonella, Edoardo e Daniele fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. In queste ore, è stata l'ex concorrente della casa più spiata d'Italia a postare sui social degli scatti che la ritraggono assieme al concorrente veneto e al suo attuale fidanzato Edoardo, conosciuto sempre nella casa di Cinecittà.

Un incontro non casuale, dato che i "Donnalisi" hanno raggiunto Daniele a Verona: a questa reunion, però, non ha partecipato Oriana Marzoli.

Antonella e Edoardo rivedono Daniele dopo il GF Vip (Foto)

Nel dettaglio, all'interno della casa del GF Vip, Daniele e Antonella avevano stretto un buon rapporto di amicizia, nonostante le incomprensioni e gli scontri accesi tra Oriana (fidanzata di Dal Moro) e la giovane Fiordelisi.

Sta di fatto che, nonostante tutto, Daniele e Antonella hanno scelto di continuare a frequentarsi fuori dalla casa di Cinecittà e questo pomeriggio si sono rivisti.

I Donnalisi hanno raggiunto Daniele Dal Moro a Verona ma, a questo evento, non ha partecipato Oriana Marzoli, non presente negli scatti pubblicati in rete dai tre ex protagonisti del GF Vip.

Oriana assente alla reunion di Edoardo, Antonella e Daniele dopo il GF Vip

Non si esclude che Oriana possa aver disertato l'incontro proprio per via delle incomprensioni che erano sorte con la sua 'nemica' Antonella Fiordelisi all'interno della casa di Cinecittà, durante l'esperienza vissuta insieme al GF Vip.

Quale sarà a questo punto la reazione di Oriana dopo aver visto gli scatti del suo fidanzato assieme ad Antonella?

In attesa di scoprire la replica dell'ex concorrente spagnola, in queste ultime ore sono emerse le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del Reality Show.

Le prime anticipazioni sul ritorno del Grande Fratello Vip 8 su Canale 5

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda da settembre su Canale 5 con le puntate inedite dell'ottava stagione: al timone dello show continuerà ad esserci Alfonso Signorini che, questa volta, al suo fianco potrebbe non avere Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis dovrebbe essere sostituita mentre Orietta Berti potrebbe tornare a vestire i panni di opinionista per il secondo anno consecutivo.

Per quanto riguarda, invece, il cast di questa ottava edizione del reality show, si ritornerà alla presenza di persone nip all'interno della casa di Cinecittà.

Attraverso i casting che si svolgeranno questa estate, saranno così scelti i concorrenti "sconosciuti" che avranno la possibilità di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e in questo modo mettersi in gioco per cercare di conquistare il montepremi finale e il titolo di vincitore assoluto di questa edizione.