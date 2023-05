Le ultime anticipazioni di Un posto al sole annunciano che arriveranno tempi duri per Lara. La compagna di Roberto ha già prenotato le vacanze al mare, ma Ida, la vera madre di Tommy, è quasi a Palazzo Palladini e presto arriverà anche la ginecologa Picone a complicare ulteriormente le cose. Presto si metterà la parola fine ai perfidi piani della signora Martinelli che non potrà più nascondere le sue bugie.

Anticipazioni Un Posto al sole: Lara spingerà Ida a ripartire

Le anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che nella settimana dal 29 maggio al 1° giugno ci sarà l'arrivo di Ida a Palazzo Palladini.

La donna sarà notata da Raffaele e da Silvana, ma Lara riuscirà a trovare il modo per tenere Roberto fuori dalla faccenda. Ida non avrà nessuna intenzione di lasciare il suo bambino a Napoli e farà di tutto per riprenderselo, ma dovrà affrontare la determinazione di Lara che insisterà affinché la donna torni in Polonia senza suo figlio.

Proprio quando la signora Martinelli penserà di essersi liberata della madre di Tommy, tuttavia, accadrà qualcosa che la metterà in seria difficoltà. Le trame non specificano di cosa si tratta, ma è probabile che Ida chieda l'aiuto di Marina, visto che conosce bene anche la sua identità grazie all'articolo del giornale.

Anticipazioni prossime puntate: la ginecologa Picone tornerà nel cast

Le prossime puntate di Un Posto al sole saranno molto movimentate e le trame si concentreranno sui piani di Lara che presto verrà smascherata. Presto tornerà un personaggio molto importante per questa storyline e questo fa capire che il progetto della signora Martinelli avrà le ore contate.

La dottoressa Picone tornerà nelle puntate di luglio e lo conferma la stessa attrice, Debora Mattiello, che ha postato una sua immagine si Instagram.

Anche se non ha rivelato niente delle trame, chi segue Un Posto al sole sa bene che la ginecologa Picone ha seguito Lara nella sua difficile gravidanza fino all'interruzione ed è l'unica a sapere che in realtà il figlio di Roberto Ferri non è mai nato.

La storyline degli inganni di Lara potrebbe durare fino a luglio

L'immagine della dottoressa Picone sul set di Un Posto al sole sta a testimoniare, tuttavia, che la storia che coinvolge Lara durerà ancora un mese. Le puntate in cui apparirà la ginecologa, infatti, saranno le numero 6246 e 6247 e non andranno in onda prima del mese di luglio.

Nel frattempo, però, Ida potrebbe rivolgersi a Marina Giordano e allearsi con lei per cercare le prove utili ad incastrare Lara. La giovane madre non dispone dei mezzi necessari e per lei sarebbe difficile intraprendere una guerra con la furba signora Martinelli. Le trame, però, dicono che non si arrenderà e la sua alleata ideale non può che essere la signora Giordano.