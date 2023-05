Chi saranno i prossimi nuovi tronisti di Uomini e donne 2023? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi riprenderà da settembre con le puntate inedite che andranno in onda come sempre nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella. E tra i nomi in lizza, ad oggi spicca anche quello di Alessio Campoli, ben noto al pubblico del talk show di Canale 5.

Nuovi tronisti pronti a sbarcare nello studio di Uomini e donne 2023

Nel dettaglio, la nuova edizione di Uomini e donne è confermata su Canale 5 per tutta la durata della stagione 2023/2024.

I protagonisti del trono over e quelli del trono classico torneranno così a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella e non mancheranno sorprese.

Per quanto riguarda i tronisti, ad esempio, ci sarà spazio per l'arrivo dei nuovi protagonisti della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

5 nuovi tronisti in lizza per Uomini e donne 2023: spunta anche Jessica del GF Vip

Ad oggi circolano un po' di indiscrezioni e, per il momento, sono 5 i nomi dei nuovi tronisti in lizza per entrare a far parte del cast della trasmissione a partire da settembre.

Il primo è quello di Alessio Campoli, l'ex corteggiatore di Lavinia Mauro che dopo aver "fallito" l'esperienza da pretendente, potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco e provare così a cercare nuovamente l'amore della sua vita grazie alla trasmissione di Maria De Filippi.

Il secondo nome in lizza è quello di Jessica Selassié, nota al pubblico per essere la vincitrice del Grande Fratello Vip 6.

La giovane principessina, ancora alla ricerca del suo principe azzurro, archiviato il flirt con Barù potrebbe avere l'opportunità di rimettersi in gioco nel talk show dei sentimenti di Canale 5.

Alice Barisciani e Andrea Della Cioppa in lizza come nuovi tronisti a Uomini e donne 2023

Il terzo nome in lizza come nuovo tronista di Uomini e donne è quello di Alice Barisciani, nota al pubblico per la sua esperienza di quest'anno come corteggiatrice di Federico Nicotera.

Anche per lei, potrebbero riaprirsi le porte della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, così come potrebbe essere riaccolta Alessandra Somensi, reduce dalla fine della brevissima storia d'amore con Luca Daffrè nata in trasmissione.

Il quinto e ultimo nome in lizza è quello di Andrea Della Cioppa, il corteggiatore della passata edizione di Uomini e donne, che aveva colpito tutti per la sua educazione e la sua galanteria.