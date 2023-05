Il Grande Fratello potrebbe tornare nella sua versione nip, ossia con concorrenti non famosi, proprio come nelle prime edizioni del reality. Queste al momento sono solo indiscrezioni che hanno bisogno di ulteriori conferme.

Secondo quanto fa sapere Alessandro Rosica sui social, Alfonso Signorini starebbe lavorando sul casting della nuova edizione del GF. Questo il messaggio che la pagina "investigatore social" ha pubblicato su Instagram: "Il GF nip sta per diventare realtà ed è sempre più probabile. Alfonso sta cominciando a fare i casting. Contenti?".

Molti telespettatori apprezzano questa eventuale scelta da parte dello staff del Grande Fratello, eppure secondo alcuni le cose andranno diversamente e potrebbero non comparire esclusivamente personaggi anonimi, ma anche già visti in televisione.

Grande Fratello nip: i trascorsi con Barbara D'Urso

Il pubblico ancora ricorda l'edizione nip proposta su Canale 5 da Barbara D'Urso. Dopo anni di assenza dal timone del Grande Fratello, la conduttrice tornò al timone del reality e, al suo tempo, annunciò di voler riproporre lo show con volti non famosi. Promesse non mantenute poiché i telespettatori notarono come i concorrenti in quel caso fossero persone già apparse in tv.

Sebbene non fossero dei veri vip, i telespettatori conoscevano gran parte di questi concorrenti per la loro presenza in altri programmi condotti da Barbara come Domenica Live e Pomeriggio 5.

Questa particolarità sta facendo al momento riflettere i telespettatori riguardo a una riproposizione realmente nip della prossima edizione del GF.

Potrebbero essere volti già noti

Come ipotizza il portale Gossip e TV, potrebbe ripetersi l'eventualità in cui la nuova edizione del Grande Fratello venga presentata come nip, ma poi in realtà i suoi concorrenti siano persone già apparse in televisione.

Non a caso, anche Davide Maggio parlava della possibilità dell'ingresso di almeno quattro vip nella casa più spiata d'Italia e al riguardo bisogna precisare alcune cose. L'annuncio di Rosica ha fatto notare a diversi telespettatori come anche nel Grande Fratello vip ci sia stata ultimamente la difficoltà nel riconoscere personaggi davvero famosi tra modelli e influencer non del tutto noti.

I fan del reality Mediaset non possono fare altro, al momento, di attendere l'annuncio del cast del GF, sperando in una sua reale riproposizione nip.

L'ipotetica decisione di far tornare il Grande Fratello nip risiederebbe dietro una scelta di Pier Silvio Berlusconi, che vorrebbe proporre alle famiglie a casa uno show che tutti possano guardare, evitando comportamenti volgari e indisciplinati che si sono verificati ad esempio durante la settima edizione della versione Vip.