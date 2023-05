Daniele Dal Moro ha avuto una discussione con alcuni fan invadenti. Tutto è partito da una segnalazione fatta da alcuni utenti a Oriana Marzoli: l'imprenditore aveva cominciato a seguire su Instagram e messo dei like a una ragazza. In seguito alle insinuazioni di alcuni fan, Dal Moro ha sbottato e ha sostenuto che i social sono il male delle coppie nate sul piccolo schermo.

Daniele Dal Moro senza freni

Da qualche giorno a questa parte, si mormora di una possibile crisi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: al contrario, la coppia si è solamente separata momentaneamente per motivi di lavoro.

Non contenti, alcuni fan hanno riportato a Oriana che Daniele aveva cominciato a seguire e mettere dei like a una ragazza.

Stanco dei continui pettegolezzi di Gossip sul suo conto, Dal Moro ha sbottato con i fan invadenti: "Il follow l'ho tolto (come sempre per colpa vostra) perché Oriana ha iniziato a stressarmi l'anima. Non perché ho qualcosa da nascondere. Stupido io... ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è questo posto e è sarà sempre il male delle coppie".

L'imprenditore veneto ha ribadito di sapere come funziona il mondo dello spettacolo, quindi si è detto dispiaciuto che per colpa di alcuni fan invadenti ci rimetterà la parte sana del fandom.

Dal Moro critica chi ha regalato il viaggio a Venezia a lui e Oriana

Non è finita qui, perché allo sfogo di Daniele Dal Moro sono seguiti moltissimi commenti di follower indignati per il suo atteggiamento.

Una fan ha sostenuto che le parole dell'imprenditore sono il ringraziamento per il viaggio a Venezia in un hotel extralusso ricevuto da alcune fan.

Il diretto interessato ha deciso di replicare, spiegando che non ha bisogno di ricevere un viaggio poiché non ha problemi economici: "Io ho i soldi per andare dove e quando voglio". Infine il 32enne ha invitato i fan a fare beneficienza per l'Emilia Romagna piuttosto che spendere soldi inutili.

GFVip 7: Daniele se la prende con i fan per la squalifica

Come un fiume in piena Daniele Dal Moro è tornato a parlare anche della squalifica dal Grande Fratello Vip 7. Secondo lui, sono stati proprio i fan a rendere virale il video della discussione avuta con Oriana Marzoli all'interno della casa di Cinecittà: "L'unico che ha pagato sono io. Ora ve ne andate a f....o".

L'imprenditore ha spiegato che per colpa dei pettegolezzi che circolano sul suo conto, sta avendo problemi anche con il suo lavoro. Poi ha precisato che non ha bisogno del gossip per avere visibilità: "Mi create solo problemi". Infine Daniele Dal Moro ha tagliato corto con un'ulteriore stoccata ai fan invadenti: "Il Grande Fratello è finito, e io, come sempre faccio quello che mi pare".