L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 è confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva Rai, con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni sulle trame rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Adelaide, la quale si ritroverà a dover lottare con tutte le sue forze per evitare di veder fallire la sua storia d'amore con Marcello.

Novità in arrivo anche per Salvatore che, dopo il fallimento del suo matrimonio, riuscirà a trovare la forza per voltare pagina definitivamente e andare avanti.

Adelaide al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che la contessa Adelaide continuerà ad essere una delle protagoniste indiscusse della soap opera.

Anche nel corso dell'ottava stagione, infatti, le vicende sentimentali della temutissima dark lady della soap saranno al centro delle trame e promettono grandi sorprese.

Per Adelaide, infatti, arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua storia d'amore col giovane Marcello, dopo che i due hanno attraversato un momento di stallo, dovuto alle bugie e al segreto della donna.

Adelaide non vuole perdere Marcello: anticipazioni Il Paradiso 8

Sta di fatto che, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, Adelaide si ritroverà a dover lottare con tutte le sue forze per veder trionfare la sua storia d'amore con Marcello.

La contessa non avrà intenzione di rinunciare al giovane Barbieri, motivo per il quale si impegnerà con tutta se stessa per evitare che possano arrivare ad un punto di non ritorno.

Un ruolo importante, in tutta questa vicenda, sarà giocato da Ludovica: la presenza della donna metterà in crisi Marcello, soprattutto dopo che tra i due ex fidanzati c'è stato un intenso bacio che sembra aver riacceso dei sentimenti che sembravano essere ormai sopiti nel cuore di entrambi.

Salvatore pronto a voltare pagina: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate alla vita di Salvatore.

Per il giovane Amato, infatti, arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale, dopo un periodo decisamente buio, durante il quale ha dovuto fare i conti con il fallimento del suo matrimonio con Anna Imbriani.

Ma, questa volta, Salvatore sarà pronto a voltare pagina e lo farà grazie alla giovane a affascinante Elvira, che riuscirà a conquistare il suo cuore.

Tra il giovane Amato e la venere del Paradiso nascerà un'alchimia speciale che li porterà ben presto a rendersi conto di provare qualcosa di forte.