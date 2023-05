Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e donne in programma da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5?

L'appuntamento con la seguitissima trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, è confermato per tutta la prossima stagione televisiva, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16 circa.

Le sorprese non mancheranno e, per quanto riguarda il cast, potrebbe esserci il ritorno in scena della dama Ida Platano.

Grande attesa per le nuove puntate di Uomini e donne: da settembre su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne di settembre promette colpi di scena e sorprese. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei protagonisti del trono classico e over che, ancora una volta, si metteranno in gioco per cercare di trovare l'anima gemella e il grande amore nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda il trono over, le prime indiscrezioni su quello che succederà rivelano che ci sarà spazio sul ritorno di alcuni volti storici del parterre.

È questo il caso di Riccardo Guarnieri che, nonostante gli scivoloni fatti nel corso delle ultime puntate dell'edizione che si è appena conclusa, non rischia di essere fatto fuori dal cast della trasmissione di Canale 5.

Riccardo non è fuori dal cast di Uomini e donne 2023/2024

Riccardo, infatti, continuerà ad essere uno dei volti di punta della prossima edizione di Uomini e donne, pronto a mettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella in trasmissione, dopo il fallimento delle ultime frequentazioni avvenute in questi mesi.

Oltre a Riccardo, è confermata la presenza di Armando Incarnato, un altro veterano del trono over, presente in trasmissione da svariati anni.

Pure per lui, dopo un'edizione decisamente poco fortunata dal punto di vista dei sentimenti, si riapriranno le porte dello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e si metterà così in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella, sperando che possa essere la volta buona.

Id Platano potrebbe tornare nelle nuove puntate di Uomini e donne

Le indiscrezioni su quello che succederà nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne di settembre, rivelano che potrebbe esserci anche un ritorno di Ida Platano.

La dama siciliana che quest'anno ha scelto di lasciare la trasmissione assieme ad Alessandro Vicinanza, potrebbe ritornare nel corso della prossima edizione.

Per lei potrebbe arrivare un ruolo inedito, da "opinionista" a bordo campo assieme a Tina e Gianni ma non si esclude che, dopo le insistenti voci di crisi con Alessandro, possa anche rimettersi in gioco nel parterre del trono over.