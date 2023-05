Il Paradiso delle Signore 7 è ormai giunto al termine, ma i telespettatori già si chiedono cosa potrebbe succedere nell'ottava stagione, in onda da settembre. Sono tante le storie rimaste in sospeso e nel corso delle nuove puntate potrebbero emergere delle novità anche riguardo il personaggio di Ludovica.

Il Paradiso: Flavia Brancia ha finto una malattia

Il personaggio di Ludovica Brancia ha subito diversi cambiamenti e evoluzioni nel corso delle stagioni. Da ragazza snob è diventata pian piano una persona più empatica. La sua storia d'amore con Marcello l'ha fatta maturare.

Tuttavia la posizione sociale del barista Barbieri non era consona a quella di una rampolla, seppur caduta in disgrazia.

Flavia, madre di Ludovica, donna arrivista e manipolatrice, non ha mai accettato che la figlia potesse unirsi a un giovane di basso rango e di bassa condizione economica. Pertanto è ricorsa a uno stratagemma per dividere la figlia da Marcello. Consapevole dell'interesse di Ferdinando, un ricco armatore, nei conforti di sua figlia, la donna nella sesta stagione (in onda nel 2022) aveva finto di essere malata e di aver bisogno di molto denaro per curarsi.

Tale situazione ha portato la giovane Brancia ad allontanarsi da Marcello, per poi finire nelle braccia di Ferdinando, il quale si era offerto di pagare le cure di Flavia.

Nelle puntate conclusive della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, la storia fra Ludovica e Marcello era giunta al capolinea e la ragazza era partita per una vacanza con il ricco imprenditore. La signorina Brancia, poi, nel corso della settima stagione si è sempre più avvicinata a Torrebruna, tanto da decidere di sposarlo nel finale di stagione.

Il Paradiso 8: potrebbe emergere la finta malattia di Flavia

Dunque Ludovica ha fatto la sua scelta, sposando Ferdinando, tuttavia non sembra così convinta dei suoi sentimenti. Fra lei e Marcello, infatti, ci sono ancora delle situazioni irrisolte al punto che Ludovica potrebbe pentirsi di aver sposato Torrebruna. L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore potrebbe portare non poche novità per quanto riguarda i due.

Durante tutta la settima stagione non è mai emerso nulla riguardo la vicenda della finta malattia della madre. Tuttavia nel corso delle nuove puntate la giovane Brancia potrebbe apprendere che Flavia non è mai stata malata, come aveva voluto far credere.

Torrebruna, almeno in seguito, era invece venuto a conoscenza della finta malattia della donna. L'uomo, però, ha preferito tacere con Ludovica per paura di perderla. Dunque se questa storia dovesse emergere, la giovane Brancia perderebbe fiducia anche nel suo ormai marito, oltre che in sua madre. Occorre precisare che queste sono comunque solo ipotesi e non vere anticipazioni su ciò andrà in onda.