Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono ritirati da L'Isola dei Famosi. La notizia è stata comunicata su durante il daytime dell'11 maggio, andato in onda su Canale 5, e sui social ufficiali del programma.

Non si sa nulla sulle motivazioni che hanno spinto Cecchi Paone e Antolini al ritiro dopo 25 giorni di permanenza su Playa Tosta, ma potrebbero essere approfondite durante la prossima puntata in prima serata del reality.

Lunedì scorso l'aut-aut di Cecchi Paone

Durante la puntata in prime time di lunedì 8 maggio Alessandro Cecchi Paone aveva ventilato l'ipotesi di un ritiro, arrivando allo scontro con la conduttrice Ilary Blasi, a proposito dell'eventualità di diventare un giocatore singolo (la Tribù degli Accoppiados è stata smantellata, Ndr): "Io e Simone abbiamo deciso di fare questa esperienza insieme [...] già a settembre la produzione e l'azienda volevano questa coppia.

Perciò andremo avanti insieme. Oppure niente".

A quel punto Ilary Blasi ha concesso al naufrago una settimana di tempo, in attesa del ritorno in Playa di Simone, per rivalutare la propria decisione.

In questa edizione già tre ritiri

Il verdetto, però, non si è fatto attendere e Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno deciso di abbandonare insieme L'Isola dei Famosi. Nata come sorta di luna di miele televisiva, durante la loro permanenza in Honduras i due si sono mostrati sempre compatti (eccezion fatta per un momento in particolare in cui, durante le prime settimane di gioco, Simone ha fatto notare al compagno di non sentirsi pienamente compreso da lui) e, scontrandosi spesso e apertamente con Nathaly Caldonazzo, hanno dato vita a una delle dinamiche del programma sinora più discusse.

Il ritiro di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, la cui storia d'amore va avanti da ormai quasi un anno, va ad aggiungersi a quello di Claudia Motta (fuori a seguito di un incidente durante un'escursione) e Marco Predolin a cui, eliminato nel corso della seconda puntata, era stata data la possibilità di continuare la sua avventura sull'Isola di Sant'Elena, dove adesso vivono Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni.

Diversi problemi di salute, non specificati, lo hanno costretto Predolin al rientro anticipato in Italia. Lunedì scorso il conduttore televisivo era già in studio a commentare, insieme agli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi e alla conduttrice Ilary Blasi, le gesta dei suoi colleghi naufraghi.