La puntata di U&D che è andata in onda l'11 maggio, è stata quasi interamente dedicata allo "show" che Tina e Gemma hanno messo su contro un nemico comune. Pur di criticare aspramente Elio Servo, l'opinionista e la dama si sono alleate facendo esultare la maggior parte dei telespettatori: le due hanno mangiato davanti al cavaliere il formaggio al quale è intollerante e solo l'intervento di Maria De Filippi ha calmato gli animi prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo aver lanciato l'acqua addosso a Elio negli studi di U&D, Gemma è tornata alla carica avvalendosi dell'aiuto di un'alleata inaspettata.

Nel sentire le continue lamentele del cavaliere su quello che hanno mangiato la maggior parte delle dame con le quali è uscito a cena, Tina ha avuto l'idea di provocarlo toccando un suo punto debole.

Dopo aver fatto insistenti richieste alla redazione dietro le quinte, l'opinionista ha ottenuto un carrello con sopra una serie di alimenti che il signor Servo definisce "repellenti", in particolare la ricotta e il burro.

Per fare un dispetto al suo "antagonista", dunque, Cipollari si è preparata un toast con entrambi i latticini appena citati e ha iniziato a mangiarlo davanti all'imprenditore che spostava continuamente la faccia pur di non guardare.

I pareri di chi guarda U&D

Il vero colpo di scena della puntata, però, è arrivato quando Tina ha offerto a Gemma un pezzetto del suo toast ed entrambe hanno iniziato a mangiare dinanzi a Elio.

Quest'inaspettata alleanza ha spiazzato in positivo i telespettatori, che hanno deciso di commentarla sui social network con parole importanti.

"Lei vorrebbe gettare la ricotta in faccia ad Elio, grazie Maria per tutto ciò", "Invidiando il pubblico in studio che ha avuto l'onore di assistere a tutto questo", "Un trattato di pace", "Il Trono Over è la mia vita", "Ma cosa stiamo guardando?", questi sono solo alcuni dei pareri estasiati che i fan hanno condiviso su Twitter mentre era ancora in onda la puntata di U&D dell'11 maggio.

Oltre alla gioia per il "trash" che hanno regalato i protagonisti del dating-show, oggi gli spettatori hanno palesato una certa tristezza per l'imminente fine dell'edizione 2022/2023: domani, infatti, sarà trasmesso l'ultimo appuntamento inedito e da lunedì partirà la versione "story".

Chi va e chi resta nel parterre di U&D

Le registrazioni di Uomini e donne sono terminate martedì scorso, quindi il pubblico già sa che dovrà attendere più di tre mesi e mezzo prima di avere nuove anticipazioni sui protagonisti dei troni Over e Classico.

Durante la pausa estiva, però, sicuramente circoleranno molte indiscrezioni sul parterre che animerà le puntate 2023/2024 del dating-show, soprattutto su chi verrà riconfermato e chi no tra i "veterani".

In questi giorni, però, si parla insistentemente del possibile ritorno nel cast di U&D di Giorgio Manetti: se il toscano ha detto che direbbe di sì alla proposta della redazione di rientrare nel gruppo dei cavalieri, la sua ex Gemma è stata un po' più vaga ma non ha escluso questa eventualità.

"Come reagirei al suo ritorno nel programma? Non ho una risposta, però può accadere. Lui non è per le scelte assolute e solo gli stupidi non cambiano idea", ha fatto sapere Galgani in un'intervista che è stata pubblicata l'11 maggio.

A settembre, dunque, Armando e Riccardo potrebbero essere affiancati da uno dei personaggi più discussi e amati delle passate edizioni, il cavaliere che Gemma sembra non aver mai dimenticato nonostante la loro rottura sia avvenuta nel 2015.