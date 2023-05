L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 è confermato da settembre in poi nella fascia del pomeriggio, quando riprenderanno le puntate inedite in prima visione assoluta previste per tutta la stagione 2023/2024.

Le sorprese non mancheranno e, al centro delle trame delle nuove puntate, ci saranno in primis le vicende della contessa Adelaide.

La nobildonna terrà banco con il suo clamoroso segreto che, fino a questo momento, non ha ancora svelato ufficialmente e la verità potrebbe essere ben più amara del previsto.

Il segreto di Adelaide al centro de Il Paradiso delle signore 8 stagione 2023/2024

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 del prossimo settembre promette sorprese e colpi di scena in primis per le vicende della contessa Adelaide.

La donna si ritroverà al centro delle trame soprattutto per quel segreto che custodisce e che, fino a questo momento, non ha fatto ancora emergere.

Solo Marcello sa il motivo per il quale la contessa si è recata segretamente in Svizzera e ha fatto perdere le sue tracce per un po' di giorni ma non si esclude che il ragazzo possa essere stato ingannato dalla sua amata e quindi anche lui potrebbe non essere a conoscenza di quello che sta succedendo.

La contessa Adelaide potrebbe nascondere un segreto su Umberto Guarnieri ne Il Paradiso 8

Sta di fatto che, il segreto della contessa Adelaide terrà banco nel corso delle nuove puntate di questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore su Rai 1.

Per lei arriverà il momento della resa dei conti finale e, questa volta i nodi verranno al pettine.

Non si esclude, infatti, che questo segreto custodito dalla contessa possa avere a che fare con il suo ex uomo, Umberto Guarnieri.

Il sospetto, infatti, è che la donna stia nascondendo qualcosa di segreto sul commendatore Guarnieri, dopo che nel corso delle ultime puntate ha sottolineato più volte che anche lui ha degli scheletri nell'armadio.

Adelaide ha avuto un figlio da Umberto? La verità potrebbe emergere nelle puntate de Il Paradiso 8

Insomma, non è escluso il fatto che la contessa possa nascondere un segreto sul suo ex uomo Umberto e, a tal proposito, si ipotizza pure che la donna possa aver avuto un figlio segreto dal commendatore Guarnieri.

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, potrebbe venire fuori che la contessa aveva partorito un figlio frutto del suo amore con Guarnieri, ma potrebbe averlo "dato via" ad una sua amica in Svizzera, la quale potrebbe essersene presa cura per tutti questi anni.

In tal caso sarebbe sicuramente una "bomba" per le trame della soap opera pomeridiana di Rai 1, pronta a tornare in onda da settembre in poi nella fascia del daytime dopo la consueta pausa estiva.