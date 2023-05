Tante novità in arrivo nei nuovi episodi di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Turchia segnalano che Behice Hekimoglu metterà in cattiva luce Zuleyha Altun durante una conferenza stampa organizzata a Cukurova.

Terra amara, anticipazioni: Behice paga un complice per spararle

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti i nuovi episodi trasmessi prossimamente su Canale 5, rivelano che Behice screditerà Zuleyha davanti a tutti.

Tutto inizierà quando la protagonista accuserà pubblicamente la zia di Mujgan di aver ucciso Hunkar.

Ormai smascherata, Behice verrà invitata da Ali Rahmet a lasciare Cukurova per un certo periodo di tempo. Sarà in questo frangente che la dark lady studierà un diabolico piano pur di rimanere in città. Nel giorno fissato per la partenza a Istanbul, Behice pagherà uno scagnozzo affinché la prenda a pugni e le spari all'altezza di una spalla. Tuttavia il piano prenderà una brutta piega quando un cane si avventerà sul brutto ceffo, tanto da deviare la pallottola che colpirà la zia di Mujgan vicino al cuore. Alla fine il complice scapperà senza prestare soccorso alla malcapitata, che ugualmente avrà la forza di trascinarsi fino al ciglio di una strada dove verrà ritrovata Fikret.

La zia di Mujgan lancia accuse contro Zuleyha durante una conferenza

Negli episodi turchi di Terra amara, Behice verrà sottoposta a una difficile operazione che sarà fondamentale per la sua ripresa. La dark lady trascorrerà in ospedale venti giorni. Una volta dimessa arriverà a ricattare Gaffur, reo di aver trovato la documentazione con cui Hunkar aveva intenzione di denunciarla alle autorità per il coinvolgimento nella morte dei suoi due marito.

Inoltre la signora Hekimoglu vorrà creare nuovi grattacapi a Zuleyha. Vorrà favorire un riavvicinamento tra Mujgan e Yilmaz e per fare ciò organizzerà una conferenza stampa al circolo degli imprenditori di Cukurova, dove lancerà accuse ben precise nei confronti della protagonista.

La signora Hekimoglu si mostra compassionevole verso la protagonista

La zia di Mujgan rivelerà di essere stata aggredita da tre balordi che intendevano vendicarsi di lei per aver ucciso Hunkar e il tutto sarebbe accaduto per via delle accuse fatte da Zuleyha contro di lei. La dark lady si dichiarerà dispiaciuta per quello che le ha fatto la ragazza, tanto da mostrarsi beffardamente compassionevole nei suoi confronti.

Alla fine la signora Hekimoglu annuncerà di non aver intenzione di denunciarla per istigazione all'omicidio, in quanto non vuole privarla dell'amore dei figli.