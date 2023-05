L'appuntamento con Uomini e donne si avvicina ormai verso le battute conclusive di questa fortunata edizione e, nel corso delle ultime puntate trasmesse in tv, c'è stato spazio per le novità legate al trono di Nicole, ormai vicinissima alla fatidica e attesa scelta finale.

Un percorso fatto di alti e bassi per la tronista che, attualmente, si ritrova divisa tra due corteggiatori: trattasi di Carlo e Andrea, che in maniera decisamente differente, sono riusciti a far breccia nel cuore della ragazza.

Nicole verso la scelta finale a Uomini e donne tra Carlo e Andrea

Nel dettaglio, le ultime puntate di Uomini e donne sono state incentrate soprattutto sulle vicende dei protagonisti del trono classico, ormai vicini alla fatidica e attesa scelta finale.

Spazio in primis alle vicende di Nicole che, da un po' di settimane, sta portando avanti il suo percorso con Andrea e Carlo, i due pretendenti giunti al rush finale di questa avventura.

Le sorprese non sono mancate, dato che Nicole si è ritrovata a dover affrontare una confessione del tutto inaspettata da parte di Andrea, colui che ad oggi sembrava essere il super favorito per la scelta.

Andrea mette in dubbio il suo sì alla scelta e spiazza Nicole: caos a Uomini e donne

Il corteggiatore, dopo aver visto come la tronista sta affrontando la situazione in studio, non si è fatto problemi a fare un po' di chiarezza sulla sua posizione.

Andrea, infatti, anche a poche settimane dalla fatidica scelta finale ha messo in dubbio il suo sì: il ragazzo ha preferito non dare alcun tipo di certezza alla tronista, confermando di fatto di avere ancora le idee poco chiare sul da farsi.

Insomma, in caso di scelta, quello di Andrea non sarebbe un "sì" al 100% a differenza invece di quanto dichiarato e svelato da Carlo.

L'altro corteggiatore di Nicole, infatti, ha confermato il suo spiccato interesse nei confronti della tronista, al punto da ammettere di essere pronto a prendere in mano le redini della situazione e viversi questa storia d'amore con la ragazza fuori dallo studio della trasmissione di Canale 5, dove finalmente potrebbero essere "liberi".

Il crollo di Nicole: la tronista scoppia in lacrime a Uomini e donne

Sta di fatto che,questa delicata situazione che si è venuta a creare nello studio di Uomini e donne, ha portato la tronista a crollare in lacrime.

Nicole non è riuscita a trattenersi, fortemente amareggiata e delusa da come si sta evolvendo la situazione a poche settimane dalla fatidica scelta finale e per i costanti e ripetuti attacchi che le vengono rivolti in trasmissione da Roberta, la dama del trono over che non si è mai fatta problemi a puntare il dito contro la tronista per il suo percorso in trasmissione.