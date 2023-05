Oriana Marzoli è intervenuta su Instagram per replicare alle insinuazioni del suo ex Daniele Dal Moro. Quest'ultimo, nel corso di uno sfogo notturno, poi rimosso, ha sostenuto che Oriana sia andata a casa di Antonino Spinalbese dopo la festa di compleanno di Alfonso Signorini. In replica, Oriana ha precisato che la verità la sanno tutti e ha invitato il suo ex a "giocare da solo".

Le insinuazioni di Dal Moro

Su Instagram, Daniele Dal Moro ha postato una stories, poi rimossa, in cui ha fatto delle pesanti insinuazioni sull'ex Oriana Marzoli. In primis, l'imprenditore ha detto di essere intervenuto in un room su Twitter solo perché Oriana ha tolto il follow dal suo profilo ed è entrata in una diretta dei fan piangendo a dirotto.

Daniele si è detto stanco di ricevere attacchi dai fan dell'influencer venezuelana.

Poi, Daniele ha lanciato una stoccata a Oriana Marzoli: "La Reina dopo la festa di Alfonso Signorini è andata a casa di Antonino". Dunque, secondo lui non c'è nulla di male se ha deciso di rivedere i suoi amici Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Stando alla sua versione dei fatti, Oriana non gli avrebbe permesso neanche di vedere la sua amica Nikita Pelizon.

La replica di Oriana

In seguito alle insinuazioni di Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli ha deciso di intervenire per replicare al suo ex: "Perché sono una donna vera, non entrerò in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune, quelli con cui frequentiamo che hanno vissuto tutto dal vivo.

E posso dire, la sa anche una persona che non è mia amica, come sono andate le cose veramente".

Infine, l'influencer ha restituito le accuse al mittente: "Gioca da solo".

I motivi della rottura tra Oriana e Daniele

Prima dello sfogo pubblicato su Instagram, Daniele Dal Moro era intervenuto in una room su Twitter. Il diretto interessato aveva spiegato che tra lui e Oriana era finita a causa dei continui litigi.

Inoltre, l'ennesima discussione era scaturita per la reunion con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: "Mi ha detto che si è sentita umiliata". Tuttavia, l'imprenditore aveva utilizzato parole al miele nei confronti della ex spiegando di avere fatto il possibile per far andare bene le cose tra la coppia.

Dal Moro aveva chiesto ai fan di supportare Marzoli nei suoi progetti di lavoro, anche da parte sua.

Infine. si era esposto su un possibile ritorno di fiamma: "Spero che le cose si possano sistemare e spero che arrivino momenti migliori anche per me. Quindi mi auguro che le cose si sistemino, staremo a vedere".

A questo punto, non è chiaro perché l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 abbia dato adito ad uno sfogo così duro nei confronti di Oriana Marzoli.