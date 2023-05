Rivoluzione nel cast di Uomini e donne 2023/2024. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi è confermata nel palinsesto della prossima stagione televisiva, con una nuova edizione che si preannuncia già attesissima dai numerosi fan e appassionati.

Al centro dell'attenzione ci saranno ancora le vicende dei protagonisti del trono classico e over, pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore della loro vita.

E, intanto, non mancano le indiscrezioni su quanto potrebbe succedere in studio: tra i papabili ritorni, spicca quello della dama Barbara De Santi.

Rivoluzione nel cast di Uomini e donne: cosa succederebbe a settembre 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con la nuova edizione di Uomini e donne 2023/2024 è fissato per settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le registrazioni del talk show, però, cominceranno a fine agosto: è questo il periodo in cui la conduttrice tornerà nuovamente a lavoro per le riprese della seguitissima trasmissione in grado di appassionare ogni giorno quasi tre milioni di fedelissimi appassionati in daytime.

Le sorprese non mancheranno e, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe esserci una rivoluzione nel parterre del trono over.

Aurora sarebbe fuori dal cast di Uomini e donne 2023/2024

A quanto pare, infatti, Maria De Filippi avrebbe intenzione di apportare un po' di modifiche al cast del suo show e, a farne le spese, potrebbe essere uno dei volti che ha tenuto banco nel corso dell'edizione che si è appena conclusa.

Trattasi della dama Aurora Tropea che, con le sue segnalazioni sul conto di Armando, ha scatenato un vespaio di critiche e polemiche in studio e sui social.

La presenza di Aurora non è passata affatto inosservata ma, dopo la sua assenza nel corso delle ultime due registrazioni di quest'anno del programma, si vocifera che sarebbe definitivamente fuori dal parterre del trono over 2023/2024.

Barbara verso il ritorno nel cast di Uomini e donne 2023/2024

Tuttavia, anche per la prossima edizione del dating show pomeridiano di Maria De Filippi, potrebbero esserci dei ritorni importanti in scena.

Uno di questi riguarderebbe il cavaliere Giorgio Manetti, lo storico ex fidanzato di Gemma Galgani che, a quanto pare, sarebbe pronto a rimettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella.

E, in tal caso, la sua presenza assicurerebbe ascolti clamorosi, data la curiosità che ci sarebbe da parte del pubblico nel vedere la reazione della dama torinese.

Si vocifera anche di un possibile ritorno in studio di Barbara De Santi, considerata la "nemica" di Gemma, la quale potrebbe dare nuovamente filo da torcere alla storica dama del trono over.