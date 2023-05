Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste da settembre nella fascia del primo pomeriggio?

Le sorprese più importanti avranno come protagonista Gemma, dato che la venere si appresterà a vivere uno dei momenti più importanti della sua vita: quello legato alla gravidanza.

Eppure non è escluso che possano esserci delle brutte notizie in arrivo per la giovane venere, ormai tra i volti più amati dal pubblico della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Marco e Gemma al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 continueranno a essere incentrate sulle vicende di Gemma e Marco.

Dopo che la venere ha scelto di uscire allo scoperto, confessando apertamente la gravidanza, ha trovato il coraggio di dire tutta la verità anche al diretto interessato.

Trattasi di Marco Di Sant'Erasmo, che nel finale della settima stagione ha scoperto che Gemma aspettava un figlio proprio da lui.

Galeotta è stara la notte di passione che i due ex fidanzati hanno vissuto insieme dopo il ritorno in città del giornalista, reduce a sua volta dalla fine della relazione con Stefania Colombo.

Gemma potrebbe perdere il figlio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Come si evolverà la situazione nel corso della prossima stagione della soap? I colpi di scena potrebbero non mancare e non si esclude che Gemma possa ritrovarsi a fare i conti con una spiacevole sorpresa.

Non si esclude che dopo lo stress accumulato nel corso dell'ultimo periodo, dovuto proprio al segreto della gravidanza, la venere possa scoprire di aver perso il figlio.

Insomma la lieta novella per Marco e Gemma potrebbe ben presto trasformarsi in una tragedia e spingere così i due ragazzi a vivere un finale doloroso di questa vicenda.

L'atteso ritorno de Il Paradiso delle signore 8: le nuove puntate previste da settembre in tv

A quel punto, nel caso in cui Gemma dovesse perdere davvero quel bambino che stava aspettando da Marco, non si esclude che il giornalista possa addirittura decidere di chiudere la sua esperienza lavorativa a Milano per tornare di nuovo in America, città in cui aveva sognato di costruire un futuro insieme all'ormai ex fidanzata Stefania.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 è confermato da metà settembre nella fascia del primo pomeriggio, come sempre dalle 16 alle 17 circa, subito dopo il talk show del primo pomeriggio di Rai 1 (che non dovrebbe essere condotto più da Serena Bortone).