Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni dal 29 maggio al 1° giugno annunciano che tra i protagonisti ci saranno anche Mariella e Guido. La crociera dei Del Bue si rivelerà molto più movimentata di quanto si pensasse e la coppia rischierà di scoppiare a causa degli inganni di Sergio, ma alla fine riuscirà a chiarirsi. Non mancheranno le novità a Napoli con Manuela che sarà piacevolmente colpita da Costabile, mentre Lara avrà grossi problemi con Ida.

Anticipazioni Un posto al sole: Mariella e Guido in crociera con Bice e Sergio

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 29 maggio al 1° giugno raccontano che per Guido e Mariella arriverà il momento di godersi la crociera in compagnia di Bice e Sergio. La partenza sarà armoniosa tra le due coppie di amici, tanto che Mariella riuscirà anche a riflettere sul suo litigio con Salvatore e penserà di tornare sui suoi passi. La serenità, tuttavia, durerà molto poco perché, proprio come temeva Guido, Massaro tornerà alla carica e non si lascerà sfuggire l'occasione di fare nuove conoscenze, spalleggiato dal suo amico. Per coprire Sergio, Del Bue si troverà presto nei guai e senza avere nessuna colpa sarà accusato di tradimento da Mariella.

Trame della settimana dal 29 maggio al 1° giugno: Guido messo alle strette da Mariella

Le puntate di Un posto al sole dal 29 maggio al 1° giugno vedono al centro dei riflettori la crociera di Guido e Mariella, che rischierà di rovinare il loro rapporto. A causa di Sergio la signora Altieri accuserà ingiustamente il marito di averla tradita e per Guido arriverà il momento di essere sincero.

Del Bue verrà messo alle strette e, pur di non mettere a repentaglio il suo matrimonio, confiderà a Mariella tutta la verità su Sergio. La madre di Lollo verrà a sapere che Massaro tradisce Bice ripetutamente e ha cercato di coinvolgere anche Guido. Dopo questo chiarimento, Mariella e il marito potranno godersi finalmente la loro vacanza.

Manuela conoscerà Costabile e ne sarà affascinata

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nelle puntate dal 29 maggio al 1° giugno verrà dato ampio spazio anche ad altri personaggi. Dopo l'ennesima delusione ricevuta da Niko, Manuela conoscerà Costabile e ne sarà affascinata. Nonostante l'attrazione reciproca, la ragazza non si sentirà ancora pronta a vivere una nuova avventura. Le cose si metteranno decisamente male per Lara, che farà di tutto per far tornare Ida in Polonia. La madre di Tommaso si presenterà a Palazzo Palladini, e sarà inevitabile destare la curiosità di Raffaele e Silvana. Ida vorrà a tutti i costi riavere suo figlio, ma la signora Martinelli penserà a un modo per liberarsi di lei.