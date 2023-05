Ne La promessa Jana cercherà di non essere incriminata per la morte di Tomás. Visto che possiede il suo anello, lo nasconderà nella sua stanza insieme alla foto della madre. Anche il suo lavoro a palazzo sarà più difficile del previsto e la ragazza faticherà a sopportare la marchesa. Intanto il dolore per la morte del giovane non lasciare Simona e Leonor, soprattutto quest'ultima penserà che la cosa più giusta da fare sia vivere la vita a 360 gradi.

Jana nasconde l'anello di Tomás

Dopo la morte di Tomás per mano di Cruz, la vita di Jana sarà in serio pericolo.

Prima di essere ucciso l'uomo le aveva assicurato che l'avrebbe aiutata a scovare l'assassino di sua madre e il rapitore del fratello, e come pegno le aveva dato il suo anello.

Quell'anello, però, potrebbe costare caro a Jana: è l'ultima arrivata al palazzo La promessa, quindi in diversi credono che dietro l'omicidio possa esserci il suo zampino e possedere l'anello di Tomás di certo non le sarà di grande aiuto. Proprio per questo Jana lo custodirà con gran cura nella stanza che condivide insieme a Maria Fernández e insieme all'anello ci sarà anche la foto della madre.

Pía non sopporta le ingiurie del barone

Intanto Jana proseguirà il suo lavoro di domestica all'interno del palazzo e digerirà con fatica gli ordini che le impartirà la marchesa.

Intanto l'intera famiglia e il personale di servizio sarà impegnato ad assecondare le indagini del sergente Conrado, che però faranno acqua da tutte le parti. Non riuscirà a ottenere nessun utile progresso, per questo motivo inizierà a "setacciare" tutta la famiglia de Luján, interrogando ogni singolo membro.

Nel contempo il barone andrà a La Promessa in quanto arrabbiato per la maleducazione di Pía.

Rómulo la chiamerà all'ordine, ma la donna gli nasconderà il vero motivo per cui evita il barone. Non sarà un momento facile per Pía, che oltre a dover sopportare le minacce della marchesa, si ritroverà a far fronte alle ingiurie del barone.

Jana scopre che Simona conosceva la madre

Leonor, la sorella del defunto Tomás, andrà in paranoia: la morte del fratello la sconvolgerà e si renderà conto di come la vita possa cambiare davvero repentinamente, e non sempre in maniera migliore.

Così si lascerà andare e bacerà Mauro, che rimarrà senza parole davanti al gesto della ragazza.

Anche Simona sarà ancora sconvolta per la morta di Tomás, che lei considerava quasi come un figlio. Non riuscirà più a lavorare a palazzo, così lascerà il suo lavoro di cuoca a La Promessa. Rómulo proverà a confortarla, ma alla fine l'unica a riuscirci sarà Jana. Intanto Simona le mostrerà una fotografia in cui sarà presente Dolores, la madre di Jana. La ragazza rimarrà senza parole: che rapporto intercorre tra la cuoca e la madre?