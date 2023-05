Il Paradiso delle signore tornerà su Rai 1 a settembre con l'ottava stagione, ma già a partire dal 29 maggio il cast è pronto a tornare sul set per registrare le nuove puntate. Sono molte le storie lasciate in sospeso che dovranno trovare dei nuovo sviluppi, ma ci saranno anche nuove vicende con l'apertura della nuova Galleria Milano Moda che darà del filo da torcere a Vittorio Conti. Secondo alcune ipotesi, potrebbe tornare il personaggio di Marta Guarnieri e diventare la prima antagonista del suo ex marito. Occorre precisare che questa non è comunque una vera anticipazione ma solo uno dei possibili scenari.

Il Paradiso delle signore 8: Matilde scoprirà le bugie di suo marito

Le trame de Il Paradiso delle Signore 8 vedranno al centro delle scene molte vicende lasciate in sospeso alla fine della scorsa stagione. L'ultima puntata andata in onda su Rai 1 si è conclusa con l'apertura della nuova Galleria Milano Moda che sarà destinata a diventare il primo concorrente di Vittorio Conti e del suo grande magazzino. La nuova attività vedrà la gestione di Tancredi e sua moglie, ma le cose potrebbero cambiare presto. Il signor Di Sant'Erasmo continuerà a covare odio nei confronti di Vittorio, ma a quanto parte Matilde capirà ben presto di che pasta è fatto suo marito e si allontanerà da lui. A stare accanto alla donna che smaschererà tutte le menzogne di Tancredi sarà proprio Conti e non si esclude che tra i due possa ritornare la passione di un tempo.

Un eventuale ritorno di Marta Guarnieri porterebbe a scombinare tutte le carte

Il Paradiso delle signore 8 potrebbe vedere il ritorno di Marta Guarnieri, la ex moglie di Vittorio che alla fine della quinta stagione è partita per gli Stati Uniti. La donna potrebbe tornare a Milano con un nuovo bagaglio e aiutare suo padre Umberto con la gestione della Galleria Milano Moda.

In questo caso, Marta diventerebbe la principale antagonista di Vittorio Conti e le cose si capovolgerebbero totalmente rispetto al passato. Non c'è ancora nessuna conferma da parte dell'attrice Gloria Radulescu e per il momento si tratta solo di ipotesi, ma il personaggio di Marta porterebbe a nuove e interessanti dinamiche all'interno delle trame.

Il segreto di Adelaide verrà svelato

Tra le questioni lasciate in sospeso al Paradiso delle signore c'è anche il segreto di Adelaide Di Sant'Erasmo che per ora ha condiviso soltanto con Marcello, ma nelle nuove puntate il pubblico potrà finalmente scoprire di cosa si tratta.

Resterà anche da capire come si evolverà la relazione tra la stessa Adelaide e Barbieri, dal momento che tra Marcello e Ludovica l'amore sembra tutt'altro che finito. La signorina Brancia ha sposato inaspettatamente Ferdinando, ma potrebbe pentirsene molto presto.