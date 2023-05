Quali sono le anticipazioni di Sei sorelle in onda nel mese di giugno 2023? Protagoniste assolute saranno le sorelle Silva, alle prese con le conseguenze e le difficoltà alla fabbrica lasciate dal vaiolo.

Ci saranno anche nuovi intrighi amorosi, in primis quello tra German e Adela, che approfitteranno dell'assenza di Carolina. La vita della famiglia Loygorri, invece, verrà completamente stravolta dall'arrivo di un misterioso telegramma.

Sei sorelle puntate italiane: le nuove anticipazioni e le trame

Nei prossimi episodi della soap opera spagnola Salvador si sveglierà dal coma ma le sue condizioni desteranno preoccupazione, visto che soffrirà di un'amnesia che gli farà dimenticare gli ultimi sei anni della sua vita.

Nel frattempo, la vera identità di Francisca viene a galla, scoperta dalle sorelle Silva. Le ragazze dovranno anche far fronte agli urgenti problemi economici della fabbrica, ormai in bancarotta: perderanno tutto?

Anticipazioni di Sei sorelle: Salvador scopre la verità sul suo passato

Dunque, nelle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle signore, le Silva dovranno decidere in poco tempo cosa fare per la fabbrica, ormai in bancarotta. L'unica soluzione possibile sembra quella della vendita al famigerato Don Ricardo ma la scelta è difficile.

Le sorelle Silva, non sapendo che altro fare, metteranno ai voti la decisione di cedere la loro impresa. Nel frattempo, Salvador avrà una discussione con Diana, che incolperà di avergli mentito dopo aver scoperto la verità sul suo passato.

Sei sorelle prossime puntate: un telegramma cambia le vite dei Loygorri

Don Luis chiede perdono a Francisca e Gabriel si infuria: prende così le distanze, accusandola di preferire il musicista a lui. Nel frattempo, Adela e German sono sempre più innamorati e vivono il loro sogno approfittando del fatto che Carolina sia assente.

Peccato che questo idillio sia turbato dalla costante preoccupazione per la fabbrica e la scelta di venderla o meno a Don Ricardo.

Le anticipazioni svelano poi che la famiglia Loygorri riceverà un misterioso telegramma che cambierà per sempre il corso della loro vita, anche se per il momento non è chiaro che cosa ci sarà scritto.

Sei sorelle in streaming e in replica, dove vederlo?

La soap opera che racconta le vicende delle sorelle Silva va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:05, in sostituzione temporanea de Il Paradiso delle signore, che tornerà a settembre 2023.

Le puntate di Sei sorelle possono essere viste, oltre che in televisione, anche on demand e in streaming accedendo al portale RaiPlay, dove sono presenti anche le repliche degli episodi precedenti.