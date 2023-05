La settima stagione de Il Paradiso delle Signore è giunta al termine. A partire da lunedì 8 maggio 2023 la popolare soap opera italiana è ufficialmente andata in pausa. Lo stop durerà per tutta l'estate fino al mese di settembre quando ripartirà con le vicende inedite dell'ottava stagione. Cosa accadrà nelle nelle nuove puntate? Tra le poche anticipazioni diffuse sul web, una riguarda la "guerra" tra Vittorio e Tancredi. A quanto pare, il conflitto tra i due rivali continuerà.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Vittorio e Tancredi in guerra in amore e negli affari

Vittorio (Alessandro Tersigni) e Tancredi (Flavio Parenti) non deporranno le armi tanto presto. Come i telespettatori hanno visto negli ultimi mesi, il direttore del Paradiso delle signore e il nobile di Sant'Erasmo sono entrati in conflitto per questioni di cuore. Nello specifico, per Matilde (Chiara Baschetti), moglie di Tancredi, che ha avuto una breve - ma intensa - relazione con Vittorio. Non contento di aver salvato il suo matrimonio, l'editore ha continuato a serbare rancore nei confronti di Conti, fino a diventare suo nemico anche negli affari. L'uomo, infatti, ha deciso di fargli concorrenza aprendo con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) la Galleria Milano Moda, un grande magazzino situato proprio di fronte al Paradiso.

Stando ai recenti spoiler, pare che la guerra tra i due rivali sarà una delle trame centrali dell'ottava stagione in arrivo a settembre su Rai 1.

Il segreto della contessa sarà una delle trame centrali de Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Vittorio Conti continuerà ad essere il personaggio cardine della soap opera di Rai 1.

Con lui torneranno ad animare le vicende del grande magazzino i volti storici di Umberto Guarnieri e Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina). A proposito della nobildonna, quest'ultima è riapparsa nelle ultime puntate della settima stagione. Stando agli spoiler rilasciati sul web, il motivo del viaggio a Ginevra della donna e la relazione con Marcello Barbieri (Pietro Masotti) continueranno a tenere banco anche nella prossima stagione.

La coppia, infatti, sarà ancora più unita adesso che il giovane è a conoscenza del segreto della contessa. Inoltre, ci sarà spazio per le grandi storie d'amore: Marco (Moisè Curia) e Gemma (Gaia Bavaro), Salvatore (Emanuel Caserio) ed Elvira (Clara Danese) Vito (Elia Tedesco) e Maria (Chiara Russo). Tra i personaggi in bilico spicca Ezio Colombo (Massimo Poggio), assente persino nel finale trasmesso il 5 maggio. Dopo aver lasciato Veronica (Valentina Bartolo), l'uomo potrebbe trasferirsi negli Stati Uniti dove vivono la moglie Gloria (Lara Komar) e la figlia Stefania (Grace Ambrose).

La soap Il Paradiso delle signore continua la sua programmazione in Spagna

Mentre in Italia la soap Il Paradiso delle signore si è congedata dal pubblico con l'ultima puntata della settima stagione, in Spagna continua la programmazione del primo ciclo, trasmesso per la prima volta su Rai 1 nel 2015.

La fiction daily ha debuttato su La1 lo scorso 9 aprile con il titolo El paraíso de las señoras. Al centro della trama le vicende di Teresa Iorio (Giusy Buscemi), fuggita dalla Sicilia per evitare un matrimonio combinato. Come il pubblico italiano sa, la protagonista arriva a Milano e trova lavoro al Paradiso delle signore. Da qui in poi sarà al centro di un triangolo amoroso con Vittorio Conti e Pietro Mori (Giuseppe Zeno).