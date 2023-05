Le anticipazioni di Beautiful preannunciano diverse sorprese per i telespettatori. Nella puntata che andrà in onda lunedì 15 maggio su Canale 5 alle ore 13:40 Brooke (Katherine Kelly Lang) sarà molto pensierosa e disperata per aver deluso il suo amato Ridge. Dopo gli ultimi eventi che l'hanno vista coinvolta, infatti, Logan sembrerà aver preso consapevolezza delle proprie azioni e inizierà a pensare di dover fare ammenda per i propri errori, il prima possibile.

Nel frattempo Ridge non avrà alcuna intenzione di perdonare la donna: la posizione dello stilista sembrerà irremovibile e ben presto andrà a parlare con Taylor riguardo la complicata situazione che si è creata.

Beautiful, puntata del 15 maggio: Deacon vicino a Brooke

Nella puntata di Beautiful, trasmessa lunedì 15 maggio, Brooke si renderà conto di aver commesso un grande errore e farà di tutto per redimersi. La donna si vergognerà per il suo comportamento e capirà che il marito non ha intenzione di perdonarla, soprattutto perché ha baciato un uomo che lui detesta da tempo. Sarà così che Logan dimostrerà di essere una persona forte e coraggiosa, capace di riconoscere i propri errori e farà di tutto per ripararli.

In questo difficile momento, Deacon (Sean Kanan) tornerà all'improvviso e cercherà di rincuorare Brooke, incoraggiandola e dicendole che non dovrebbe abbattersi per qualcosa che non avrebbe mai voluto fare.

Brooke accetta la decisione di Ridge

Secondo Deacon, Ridge ha esagerato nella sua decisione di troncare la relazione con Brooke, visto che il suo errore era stato dettato dall'alcol.

A differenza di Deacon, tuttavia, Logan sembrerà giustificare senza troppi problemi l'atteggiamento del marito e inizierà a comprendere di aver avuto avuto una parte importante di responsabilità nell'accaduto.

In seguito Taylor avrà l'ennesimo confronto con Sheila (Kimberlyn Brown).

Thomas, invece, continuerà a essere complice della Carter e manterrà il segreto riguardo i suoi prossimi progetti.

Thomas mantiene il segreto sul piano di Sheila

Thomas (Matthew Atkinson) deciderà di mantenere il segreto sul piano organizzato da Sheila e non rivelerà nulla neanche a suo padre Ridge.

Carter, invece, tornerà da un nuovo confronto con Taylor e sarà molto soddisfatta quando scoprirà che Thomas ha seguito i suoi consigli e non ha parlato al Forrester dei suoi piani.

Ridge, nel frattempo, deciderà di raggiungere Taylor nel suo ufficio, lasciando immaginare che ci sia qualcosa di importante da discutere.