Sta per finire la settima stagione della soap Il Paradiso delle Signore e sono tante le trame che riprenderanno nelle nuove puntate in onda a settembre in prima visione assoluta. Tra queste ci saranno gli sviluppi tra Marcello e Adelaide, che si rivedranno molto presto in quel di Ginevra. Ferdinando, nelle puntate precedenti, ha aperto la busta con il biglietto che Marcello aveva lasciato a Ludovica, scoprendo cosa è accaduto tra loro e meditando così un piano per separarli una volta per tutte. La bella Brancia, preoccupata e delusa per non aver ricevuto alcuna notizia di Barbieri, è rimasta spiazzata dal suo comportamento, cercando nello stesso tempo di nascondere la sua tristezza.

Torrebruna, temendo che la sua fidanzata provi ancora qualcosa per l'ex, l'ha incalzata sui preparativi del loro matrimonio, fingendo di non sapere nulla e ricordandole quanto Marcello sia inaffidabile.

Il Paradiso delle signore anticipazioni finale: Ludovica e Ferdinando si sposano

Ignara che Torrebruna abbia intercettato il biglietto di Marcello, Ludovica è rimasta delusa dal comportamento dell'ex fidanzato, specie dopo quel che è successo tra loro. Tuttavia, sarà felice di sapere che è riuscito a raggiungere Adelaide a Ginevra.

Nelle puntate finali della settima stagione Il Paradiso delle signore Marcello tornerà a Milano portando con sé il segreto della contessa e vorrà rivedere Ludovica, sicuro che abbia letto il suo accorato biglietto.

Peccato che non sia così e che si trovi davanti a una spiazzante realtà: Brancia e Torrebruna si sono sposati.

Ludovica scopre che Ferdinando ha stracciato il biglietto di Marcello?

Ci chiediamo cosa fosse successo se Ludovica avesse letto il biglietto che Barbieri aveva lasciato al Circolo, assicurandosi che finisse solo nelle sue mani.

Torrebruna lo ha intercettato e aperto, venendo così a sapere la triste realtà dei fatti. Deciso ad allontanare per sempre i due, ha proposto un matrimonio lampo a Ludovica, che non ha potuto fare altro che accettare.

Prima o poi la verità verrà a galla e la bella Brancia potrebbe apprendere proprio da Marcello che, in realtà, le aveva scritto un messaggio molto importante.

Di certo si arrabbierebbe con Ferdinando, che l'ha ingannata senza se e senza ma, portandola di fatto a sposarlo in fretta e furia e facendole credere che Marcello fosse partito per Ginevra senza darle nemmeno un saluto. Non si esclude che Ludovica venga a sapere la verità e che, in questo caso, possa rivedere la sua posizione con Torrebruna, che penserà invece di averla portata nella sua vita per sempre, al sicuro dalle mire di Marcello, sa sempre innamorato di lei.