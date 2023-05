Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio, del 2 maggio, non possono mancare nuovi colpi di scena, in attesa del gran finale di questa settima stagione, previsto per il 5 dello stesso mese.

In particolare, le attenzioni sono poste su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Ferdinando. Ultimamente si è sentito messo da parte dalla sua fidanzata, la quale ha iniziato a trascorrere diverso tempo con Marcello.

Tuttavia, dopo che quest'ultimo è partito per recarsi a Ginevra alla ricerca della sua amata, ha lasciato una lettera proprio per Ludovica. Il giovane imprenditore, quindi, entra a conoscenza di quanto accaduto tra la sua futura moglie e il barista. Pertanto, medita immediatamente un piano per poter riavere la sua fidanzata tutta per sé e per allontanarla del tutto dal suo ex ragazzo.

Irene mette su un piano al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, da quando Clara e Alfredo trascorrono molto tempo insieme, Irene comincia a sospettare che possa esserci del tenero. Senza far capire di non essere indifferente al loro rapporto, medita un piano per cercare di scoprire se realmente stia nascendo qualcosa.

Nel frattempo, Salvo, dopo aver tante volte tenuto distante Elvira, capisce che, in realtà, lei non è soltanto un'amica. Difatti, la guarda sotto una luce del tutto diversa. Mentre, Ferdinando, vuole assolutamente allontanare la sua fidanzata da Marcello. L'unica idea brillante che gli viene in mente è quella di affrettare i tempi sul loro matrimonio.

Pertanto, le propone di sposarsi il prima possibile, organizzando una cerimonia lampo.

Una nuova linea al Paradiso delle signore

Intanto, la concorrenza del Paradiso delle signore sta per aprire i battenti e rischierebbe di rovinare il giro di affari del magazzino di Vittorio. Pertanto, quest'ultimo corre ai ripari e lavora ad un'idea che potrebbe rivoluzionare del tutto il suo atelier.

In particolare, vuole lanciare una linea di abiti maschili. In questo modo sbaraglierebbe la concorrenza, la quale si basa prettamente sul mondo femminile.

Infine, dopo diverso tempo, Ezio scopre che, in realtà, Veronica ha sempre saputo tutto sulla sua relazione clandestina con Gloria. Così, capisce che questo, probabilmente, è il motivo che si cela dietro l'improvviso trasferimento della sua ex moglie oltreoceano. D'altro canto, non ha avuto neanche il tempo di avere un chiarimento per quanto riguarda la situazione che si era venuta a creare tra loro.