In La Promessa tutta l'attenzione sarà incentrata sulla morte di Tomás. La famiglia de Luján si preparerà a dargli l'ultimo saluto, anche se non tutti saranno psicologicamente pronti, come la sorella Catalina. Intanto, da parte del sergente Conrado Funes, proseguiranno le indagini per scoprire il nome dell'assassino. Penserà che si tratti di un delitto di natura passionale e sarà proprio in quell'istante che capirà che Lola è stata l'amante del giovane.

I soprusi della marchesa nei confronti di Jana

Al palazzo La Promessa tutti si prepareranno per partecipare alla veglia funebre di Don Tomás, morto per mano di Cruz, la sua matrigna.

Catalina non se la sentirà di partecipare al funerale del fratello, ma subirà le pressioni sia di Cruz che del Barone de Linaja.

Intanto Jana, al lavoro, si ritroverà a svolgere tutti i compiti più difficili e sarà Petra ad assegnarglieli su ordine della marchesa. Le farà fare veramente di tutto, anche pulire il camino dalla fuliggine. Riuscirà Jana a sopportare questo comportamento?

Leonor vorrebbe ancora baciare Mauro

Leonor, invece, affronterà la morte del fratello in maniera "bizzarra". Ha visto Tomás andarsene via in un istante e crederà di sprecare ogni attimo della sua vita. Così vorrà dare libero sfogo alla sua voglia di vivere, per questo motivo Leonor bacerà Mauro, lasciandolo di stucco.

La ragazza, però, tornerà sui suoi passi. Si renderà conto di aver commesso una sciocchezza, così si scuserà con Mauro e giustificherà il suo gesto: l'ha baciato perché si sentiva molto triste, nulla di più. La realtà dei fatti, però, sarà un'altra: Leonor non sarà tanto dispiaciuta di aver baciato Mauro, anzi quel bacio l'è piaciuto parecchio, per questo motivo sarebbe nuovamente disposta a farlo.

Tuttavia non glielo dirà, almeno per il momento.

Funes capisce che Lola è stata l'amante di Tomás

Il sergente Conrado Funes proseguirà con le indagini per scoprire chi sia l'assassino di Don Tomás. Dopo aver interrogato tutta la famiglia de Luján, crederà che il giovane sia stato ucciso per dei motivi di natura passionale. Per questo motivo vedrà nuovamente come maggiore sospettata la povera Jana, che dovrà nuovamente sottoporsi a un interrogatorio.

L'inchiesta, però, non andrà da nessuna parte e il sergente si renderà conto che Jana non può essere l'assassina di Tomás. Dopo diversi ragionamenti inizierà a unire i vari pezzi del puzzle: si renderà conto che l'amante del giovane non è assolutamente Jana, ma Lola Montoro, altra domestica del palazzo La Promessa. Vorrà vederci chiaro, così avrà un confronto con la ragazza. Le dirà i suoi sospetti, ma ovviamente Lola negherà tutto.