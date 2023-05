La promessa, la nuova soap di Canale 5, andrà in onda con la prima puntata lunedì 29 maggio subito dopo Terra amara, a partire dalle 14.45. Le anticipazioni del primo episodio annunciano colpi di scena sin da subito, per una storia che in Spagna sta appassionando milioni di telespettatori. Si partirà dalla storia di Jana, determinata a scoprire la verità sulla morte della madre. La giovane sembrerà a un passo dal suo obiettivo grazie alla conoscenza del marchese Tomas, ma per lei tutto si complicherà a causa della perfida Cruz che toglierà la vita al ragazzo.

Anticipazioni La promessa: Jana in cerca di verità

Le anticipazioni de La promessa, per la prima puntata in onda lunedì 29 maggio, raccontano che la storia partirà con la tragica fuga della cameriera Dolores e dei suoi bambini da alcuni uomini a cavallo. La donna non riuscirà a salvarsi perché sarà uccisa, mentre uno dei bambini verrà portato via in fasce dagli inseguitori. L'altra bambina, Mariana, riuscirà a sopravvivere fingendosi morta. Dopo questi avvenimenti ci sarà un salto temporale di quindici anni e il pubblico rivedrà Mariana, che si farà chiamare Jana, in cerca di giustizia e verità.

Anticipazioni prima puntata: i marchesi Lujan festeggeranno il matrimonio di Tomas

Nella prima puntata della nuova soap di Canale 5, Jana si recherà nei pressi de La Promessa, il prestigioso palazzo dei marchesi Lujan, convinta di trovare tutte le risposte ai suoi perché.

All'interno della tenuta, nel frattempo, sarà celebrato il matrimonio di Tomas, il primogenito dei marchesi, pronto a dire sì alla sua fidanzata con una festa sontuosa. L'atmosfera gioiosa per il grande evento sarà interrotta da un incidente aereo che farà il marchesino Manuel, il secondogenito di Don Alonso. La presenza di Jana si rivelerà provvidenziale, perché sarà lei a salvare la vita al ragazzo prima che l'aereo vada a fuoco.

Questo gesto di generosità sarà ricambiato dai marchesi con un'offerta di denaro che però Jana non accetterà. La protagonista preferirà essere assunta come cameriera.

Jana prenderà servizio dai marchesi e farà amicizia con Tomas

Le anticipazioni de La promessa rivelano Jana prenderà servizio presso il palazzo dei marchesi. Qui confiderà a Tomas di essere alla ricerca della verità sulla morte di sua madre e del rapimento del fratello, e il giovane le dirà di sapere già tutto.

Tomas chiederà a Jana soltanto di aspettare l'indomani e poi le dirà chi ha ucciso sua madre. La protagonista sarà a un passo dalla risposta che cercava da quindici anni, ma non tutto andrà come previsto. Tomas sarà accoltellato prima di parlarle e a ucciderlo sarà la matrigna Cruz, la donna che avrebbe accusato.