Su Canale 5 il 29 maggio debutta La promessa, la nuova soap spagnola che accompagnerà il pubblico per tutta l'estate. La trama racconta la storia di Jana e della famiglia de Luján. La prima sarà alla ricerca dell'assassino della madre e troverà nell'erede della famiglia de Luján un complice, ma fin da subito diverse tragedie spariglieranno le carte in tavola e per Jana inizierà un incubo.

Tomás e il matrimonio combinato con Jimena

Spagna 1913, il paese ai trova alle porte della prima Guerra mondiale, un contesto difficile in cui non si gode di tanta serenità.

Uno dei pochi luoghi fortunati è il Palazzo della Promessa, di proprietà dei Marchesi de Luján, grandi proprietari terrieri dell'Andalusia.

Nel palazzo si celebreranno le nozze dell'erede Don Tomás, che sposerà Jimena de los Infantes. Ovviamente Tomás non si sposerà per amore, ma per semplice convenienza e per adempiere ai suoi obblighi di erede.

La richiesta di Jana al marchese: vuole un lavoro

Durante i preparativi arriverà a palazzo una ragazza di nome Jana, che riuscirà a farsi assumere come domestica di riserva. La prima persona che incontrerà sarà Manuel, il fratello di Tomás. Tra i due nascerà subito una chimica che sarà molto difficile da contenere.

Manuel ha la passione per gli aerei, per questo motivo regalerà al fratello e la moglie un'esibizione con il suo aereo, ma succederà un imprevisto: l'uomo cadrà con l'aeroplano nel vuoto.

Jana riuscirà a salvargli la vita e per questo motivo il marchese le offrirà una grossa ricompensa, ma la ragazza avrà un'altra richiesta da fargli: vuole un lavoro.

La morte di Tomás, Jana rischia di essere incriminata

Jana non arriverà a palazzo casualmente: sarà alla ricerca dell'assassino della madre e del rapitore del fratello.

Purtroppo la ragazza si troverà in una situazione compromettente, per questo motivo sarà costretta a rivelare a Tomás quali siano le sue reali intenzioni.

Il giovane potrebbe sapere chi si nasconde dietro l'omicidio della madre di Jana, così deciderà di aiutarla e le donerà il suo anello di fidanzamento come pegno. Purtroppo, però, accadrà l'impensabile: prima che Tomás possa compiere le sue indagini verrà ucciso da Cruz e Jana rimarrà da sola.

Per la giovane, però, inizieranno i guai, visto che Tomás le ha regalato un anello che potrebbe incriminarla.

Il corpo senza vita di Tomás si troverà nella serra e in giro si spargerà la voce che il ragazzo sia morto per omicidio, anche se Cruz proverà a fermarla. La guardia civile verrà informata dei fatti, ma alla fine Alonso deciderà di chiamare il sergente Conrado Funes, che arriverà a palazzo per avviare le indagini sulla morte dell'erede dei de Luján.