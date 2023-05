La promessa debutterà su Canale 5 a partire dal 29 maggio alle ore 14:45 circa, subito dopo Terra Amara. In questa prima settimana, però, la soap opera spagnola andrà in onda fino a giovedì 1 giugno, in quanto il 2 giugno è previsto un film della saga di Inga Lindstrom. In queste prime puntate gli spettatori avranno modo di fare la conoscenza con i personaggi di questa nuova storia, partendo dalla principale protagonista Jane. Quest'ultima sarà in cerca di vendetta a causa dell'omicidio di sua madre e del rapimento del fratellino. Per questo motivo inizierà a lavorare come cameriera alla tenuta 'La promessa' conoscendo il giovane Tomas e la sua matrigna Donna Cruz.

Anticipazioni La Promessa dal 29 maggio all'1 giugno

La soap opera spagnola avrà inizio con la fuga di Dolores, la quale sarà inseguita da alcuni individui a cavallo. La donna avrà tra le sue braccia il figlio appena nato e la primogenita Mariana. Purtroppo la fuga non finirà nel migliore dei modi poiché Dolores perderà la vita e il bimbo sarà rapito. Solo Mariana riuscirà a mettersi in salvo. Dopodiché ci sarà un salto temporale di quindici anni e la soap entrerà nel vivo sullo sfondo del 1913. Mariana, che si scoprirà aver cambiato il proprio nome in Jana, giungerà alle porte della tenuta ‘La Promessa’. Pur lavorando come cameriera, in realtà lo scopo di questa ragazza sarà quello di scovare degli indizi che possano condurla all’assassino di sua madre Dolores.

Avendo legato con il primogenito della famiglia Lujan, Tomas, lei lo metterà al corrente della sua tragica storia di famiglia.

Spoiler La Promessa, Tomas muore

Tomas non avrà dubbi che la colpevole sia la sua matrigna Cruz, perciò la affronterà finendo per rimetterci la vita. Tutta la tenuta sarà alquanto scioccata dalla morte del giovane Tomas, al punto che Pia avrà un malore mentre si troverà in cucina.

Donna Cruz sarà l’unica a pensare di poter trarre giovamento dalla situazione, in quanto ha un figlio di nome Manuel. Intenzionata a far sì che quest’ultimo possa assumere le redini della famiglia, in realtà il ragazzo non ne sarà interessato poiché la sua passione è l’aviazione.

La Promessa, puntate fino all'1 giugno: Candela combina un pasticcio

Saranno effettuate delle indagini per far luce sull’omicidio di Tomas e il sergente confermerà che è stato ucciso da un oggetto appuntito, probabilmente il tagliacarte che Donna Cruz dichiarerà scomparso. Durante le interrogazioni, i sospetti cadranno su Jimena e Catalina. Disperata, quest’ultima annuncerà di non prendere parte al funerale del fratello. E quando Candela e Simona saranno impegnate con il rinfresco della cerimonia, Candela finirà per commettere un pasticcio. Jana, alle prese con la pulizia dei pavimenti riceverà un richiamo da Pia, la quale non gradirà il suo modus operandi e la spedirà a pulire i camini.