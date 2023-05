Tra i volti di spicco di questa stagione di Un posto al sole c'è Chiara Conti, l'attrice che veste i panni di Lara Martinelli.

In queste settimane sta tenendo banco con le vicende legate al piccolo Tommaso, il bambino che ha spacciato come figlio suo e di Roberto Ferri.

Lara si è spinta davvero oltre, al punto da arrivare a far del male al bambino e in una recente intervista l'attrice ha confessato che non è stato affatto facile per lei affrontare questa sfida.

Lara al centro delle trame di Un posto al sole con le sue bugie

L'appuntamento con la soap Un posto al sole sta tenendo banco con le vicende di Lara, la quale continua a tener testa con le sue bugie.

La donna, dopo essere ritornata a Napoli ha presentato il piccolo Tommaso come figlio suo e di Roberto Ferri, al punto da mettere in discussione il matrimonio tra il ricco imprenditore e Marina Giordano.

Una vendetta spietata quella di Lara, che pur di attirare l'attenzione di Roberto non si è fatta problemi a far stare male il bambino, mettendo a repentaglio la sua vita.

'La storia di Tommy è stata difficilissima da affrontare', la confessione dell'attrice di Lara di Un posto al sole

"La storia del piccolo Tommy è stata per me difficilissima da affrontare, non riesco a pensare di poter usare o, peggio, far del male a un bambino", ha dichiarato l'attrice della soap opera di Rai 3 in un'intervista, confermando di fatto che per lei non è stato semplice cimentarsi in questa vicenda.

"Ho cercato di mettere quel dolore nel gesto terribile, ma è stato davvero difficile per me", ha aggiunto ancora l'attrice, spiegando che ha fatto fatica a cercare di capire le motivazioni che spingevano la sua Lara a fare del male al bambino che ha spacciato come suo figlio nelle trame della soap.

"Ho pensato al suo amore malato e distorto nei confronti di Roberto, e che quell'amore possa essere distorto anche nei confronti del bimbo", ha chiosato l'attrice tra i volti di punta della soap opera in onda tutte le sere su Rai 3.

Lara Martinelli rischia di essere smascherata nelle nuove puntate di Un posto al sole

Insomma una sfida non semplice per l'attrice che veste i panni di Lara, che continuerà a essere al centro delle trame anche nel corso delle nuove puntate del mese di giugno.

Perché le anticipazioni rivelano che Lara si ritroverà a fare i conti con l'arrivo della vera mamma del bambino.

Ida metterà piede a Palazzo Palladini e senza mezzi termini svelerà di essere tornata per riprendersi il piccolo Tommaso, rischiando così di far crollare il castello di bugie messo in piedi dalla perfida e astuta Martinelli ai danni di Roberto e di Marina Giordano.