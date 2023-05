In La Promessa Jana troverà in Tomás un valido alleato: il ragazzo le prometterà che farà di tutto pur di trovare l'assassino della madre, ma Cruz in un attimo metterà la parola fine alle speranze della giovane. Ucciderà Tomás e Jana, a causa di Petra, si troverà tra i primi sospettati. Intanto a palazzo ci sarà tanta disperazione per la morte del giovane e alcune vorrebbero lasciare la residenza borghese, tra cui la cuoca Simona e la vedova Jimena.

Tomás inizia le indagini sulla morte della madre di Jana

Jana arriverà al Palazzo della Promessa con la chiara intenzione di scoprire chi sia l'assassino della madre e il rapitore del fratello.

Dopo aver salvato Manuel da un incidente aereo, chiederà come ricompensa la possibilità di poter lavorare a palazzo.

A causa di una situazione compromettente sarà costretta a dire all'erede della famiglia de Luján, Tomás, il motivo per cui è arrivata al Palazzo della Promessa. Il giovane avrà dei sospetti in merito su chi possa nascondersi dietro il delitto della madre di Jana, così in privato inizierà le sue indagini.

La morte di Tomás

Tomás accetterà di aiutare Jana e in pegno le darà il suo anello di fidanzamento. Purtroppo, però, succederà l'impensabile: Tomás verrà ucciso da Cruz e Jana rimarrà completamente da sola nella sua missione, e con in mano un anello che potrebbe anche incriminarla.

Il corpo senza vita di Tomás giacerà nella serra e in giro si sparlerà sul fatto che il giovane sia stato ucciso. Sarà una notizia che si spargerà a macchia d'olio, ma che Cruz proverà a fermare. Il sergente Conrado Funes arriverà a palazzo per far avviare le indagini sulla morte del giovane.

Jimena vuole lasciare il Palazzo della Promessa

Intanto Jana vorrà liberarsi dell'anello incriminato, ma non sarà per niente facile, perché Petra indicherà la ragazza come principale sospettata del delitto a Conrado. Il sergente la interrogherà e la ragazza riuscirà a tenergli testa, inventando una serie di bugie per far sì che non venga più sospettata dell'omicidio.

Tra le persone più disperate per la morte di Tomás ci sarà Simona, la responsabile della cucina del palazzo, che lo considerava come un figlio. Vista la tragedia deciderà di lasciare il suo lavoro ma Candela, aiutante e amica della cuoca, farà di tutto per farle cambiare idea.

Anche Jimena, la vedova di Tomás, vorrà lasciare il palazzo per tornare a vivere dai suoi genitori, i Duchi de los Infantes: sentirà il bisogno di ritirarsi per metabolizzare il grande dolore che sta provando. Cruz, però, sa quanto sia importante tenere la ricca ereditiera accanto a sé, così farà di tutto pur di impedirle di lasciare per sempre il Palazzo della Promessa.