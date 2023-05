All'Isola dei Famosi la tribù degli Hombres risulta essere sempre più divisa: Andrea Lo Cicero e Luca Vetrone sono stati protagonisti di un nuovo botta e risposta. Lo sportivo non crede che il compagno d'avventura abbia preso due lauree e pensa che Luca sia solo un "bambino". Dal canto suo, Vetrone è stanco di sentirsi dire che ha "comprato" le lauree e che sia piccolo.

Botta e risposta tra Andrea e Luca

Tra Andrea Lo Cicero e Luca Vetrone non corre buon sangue, anche se fanno parte della stessa tribù. Nei giorni scorsi, i due concorrenti dell'Isola dei Famosi hanno dato adito ad un nuovo botta e risposta.

Secondo Andrea, i suoi due compagni d'avventura si sarebbero risentiti solo perché non ha voluto mangiare con loro. Da quel momento è nato un botta e risposta piccato con Lo Cicero che ha continuato a sostenere che Luca non abbia realmente due lauree. Inoltre ha ribadito che il naufrago di Benevento sia un bambino: "Hai la bocca che ti puzza di latte". Secondo Andrea, suo figlio di 3 anni ragionerebbe meglio di Luca.

Parlando con gli altri naufraghi Lo Cicero ha spiegato che sia Luca che Christopher hanno travisato le sue parole sul fatto di mangiare solo le noccioline.

Gli Hombres non riescono proprio ad andare d'accordo e tra Luca e Andrea i toni si fanno molto accesi 🔥#Isola pic.twitter.com/etcMU0MUkY — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 4, 2023

Lo sfogo di Vetrone

In seguito alle insinuazioni di Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone ha replicato spiegando di essersi laureato due volte e si è detto stanco di sentire tale fake news sul suo conto.

Inoltre non gradisce di essere definito un "bambino" solo perché più piccolo anagraficamente del suo compagno d'avventura. Luca ha precisato di essere in grado di badare a sé stesso. A detta del naufrago, Lo Cicero sarebbe risentito per il fatto che lo Spirito dell'Isola gli abbia tolto la corona di leader in quanto non avrebbe avuto un buon comportamento.

Con sarcasmo Luca Vetrone ha affermato: "Tranquillo ora te la ridanno la collana di leader. Anzi, ora ti chiamo leader".

Cosa pensano alcuni utenti sulla lite tra Andrea e Luca

L'ennesima discussione tra Andrea Lo Cicero e Luca Vetrone è stata oggetto di discussione tra i telespettatori dell'Isola dei Famosi. Su Twitter, un utente ha spezzato una lancia a favore di Luca: "Lo Cicero è insopportabile e presuntuoso".

Un altro utente ha affermato: "Andrea hai stancato con la storia che Luca non abbia le lauree". Un telespettatore ha commentato: "Luca bravo, così ti voglio. Alle persone come Andrea le cose vanno dette con questi toni, perché sennò continuano ad approfittarsi di te e prenderti in giro". Tra i vari utenti, c'è anche chi ha sostenuto che Andrea Lo Cicero abbia ragione a dubitare della correttezza di Luca e Chistopher: "Vetrone è un bugiardo e si sta rovinando per andare dietro a Leoni".