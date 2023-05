La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua ad essere al centro del Gossip. Nei giorni scorsi, la coppia è tornata in Italia dopo alcuni giorni a Madrid ma si sono separati: lui è tornato a Verona, mentre lei si trova a Milano. Su Twitter, un utente ha accusato l'influencer sudamericana di non pubblicare stories perché impegnata a tradire l'imprenditore ma la replica della diretta interessata non si è fatta attendere.

La smentita di Marzoli

Oriana Marzoli si trova a Milano a casa di Alberto De Pisis. In questi ultimi giorni, la diretta interessata ha deciso di postare pochi contenuti su Instagram.

Anziché apprezzare la riservatezza, un utente su Twitter l'ha accusata di essere "sparita" perché impegnata a tradire Daniele Dal Moro.

In seguito alle fake news sul suo conto, Marzoli ha deciso di mettere a tacere i rumor sul sul conto pubblicando una foto che ritrae Alberto e ha scritto: "Ecco il mio amante".

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, l'abbaglio preso dall'utente non è passato inosservato ai fan di Oriana Marzoli. Al post pubblicato dall'influencer sono arrivati moltissimi commenti: "Amore non rispondere a questa gente, bloccali". Un altro utente ha detto di amare Oriana per la risposta data al suo hater.

Un altro utente ancora ha sostenuto che l'autore del tweet in cui Marzoli è stata accusata di aver tradito Daniele Dal Moro ha fatto una pessima figura.

Tra i vari utenti, c'è anche chi si è rivolto direttamente all'autore dell'insinuazione: "Curati l'ossessione per Oriana", mentre un altro ha detto: "Fatti una vita. Che gusto ci trovi a scrivere cose non corrispondenti alla realtà".

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: relazione a gonfie vele

La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro prosegue a gonfie vele. Terminata l'esperienza al Grande Fratello Vip 7, i due sono diventati inseparabili ma si sono anche concessi dei momenti privati.

Oriana si è regalata con l'imprenditore alcuni giorni di relax a Roma, successivamente a Milano e infine a Verona dove ha conosciuto amici e parenti di Daniele.

Quest'ultimo anche è volato a Madrid dove ha avuto modo di conoscere gli amici di Marzoli, la famiglia e il suo cane Cocco. Attualmente la coppia è separata, ma presto tornerà insieme per prendere parte al compleanno di Alfonso Signorini.

L'influencer in una recente intervista ha spiegato che vorrebbe continuare a lavorare in Italia, in modo da rimanere il più vicino possibile al suo fidanzato e alle amiche conosciute nella casa di Cinecittà. In merito a quest'ultime, Oriana ha avviato un progetto con Giaele De Donà e Micol Incorvaia ma al momento non è stato reso noto.