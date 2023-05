Armando Incarnato torna al centro delle polemiche per il suo comportamento e il suo modo di fare a Uomini e donne. Il cavaliere napoletano si è ritrovato nel mirino di Ivan Di Stefano, ex volto della trasmissione del trono over, che qualche tempo fa fu protagonista di un avvicinamento con la dama Gloria.

Ivan non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti di Armando, smascherando il cavaliere e rivelando che, secondo lui, dovrebbe ammettere di essere sbagliato.

Armando al centro delle polemiche: avrebbe minacciato un ex volto di Uomini e donne

Nel dettaglio, in un'intervista esclusiva concessa a Blasting News, l'ex cavaliere Ivan Di Stefano ha scelto di togliersi un po' di sassolini dalle scarpe e lo ha fatto puntando il dito contro Armando Incarnato, che continua ad essere uno dei volti più chiacchierati e discussi di questa edizione del talk show pomeridiano di Canale 5.

Ivan ha svelato, per la prima volta, che ai tempi della sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, ci sarebbe stato uno scontro infuocato con Armando, al punto che il cavaliere lo avrebbe minacciato.

"A microfoni chiusi mi ha anche minacciato. Purtroppo sono caduto nella sua trappola.

Sono volate parole forti e pesanti", ha svelato Ivan raccontando questo retroscena avvenuto nello studio di Uomini e donne, in un momento in cui non erano accese le telecamere.

'C'è qualcosa che non va a livello personale', Armando smascherato da Ivan

"Forse c'è qualcosa che non va a livello personale", ha aggiunto ancora Ivan che non si è fatto problemi a smascherare il cavaliere napoletano del talk show Mediaset, sostenendo che se dopo tutti questi anni non riesce a trovare una persona con la quale costruire il suo futuro, forse dovrebbe farsi qualche domanda.

"Ammettere che si è sbagliati diventa una lotta con se stessi", ha aggiunto ancora l'ex volto di Uomini e donne in esclusiva a Blasting News.

Quale sarà la reazione del cavaliere napoletano dopo le dichiarazioni al vetriolo di Ivan nei suoi confronti? Non si esclude che Armando possa decidere di replicare pubblicamente, magari sul suo profilo social dove continua ad essere sempre molto attivo e presente.

I dubbi su Armando al centro delle nuove puntate di Uomini e donne

Proprio nel corso delle ultime registrazioni di questa edizione, Armando si è ritrovato per l'ennesima volta al centro delle polemiche.

Questa volta è stato Gianni Sperti ad incalzare il cavaliere napoletano, chiedendogli spiegazioni sul suo lavoro.

Armando, però, ancora una volta non ha proferito parola ed ha mantenuto il riserbo sulla sua professione, svelando che non potrebbe dire pubblicamente come stanno le cose.