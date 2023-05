Martedì 2 maggio, su Canale 5, è andata in onda la terza puntata dell'Isola dei Famosi. Nel corso della diretta c'è stato un nuovo botta e risposta tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo: il primo ha accusato la showgirl di avere portato oggetti proibiti da regolamento.

La polemica è stata prontamente smorzata da Ilary Blasi: la conduttrice ha sostenuto che Cecchi Paone ha detto delle cose non veritiere sulla compagna d'avventura.

Scontro tra Cecchi Paone e Nathaly

Tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo sembra non correre buon sangue.

Nel corso della terza puntata dell'Isola dei Famosi, i due concorrenti si sono resi protagonisti di un botta e risposta piccato. Il primo ha accusato la seconda di aver messo in valigia dei trucchi che da regolamento sono proibiti. In difesa della showgirl, però, è intervenuta Ilary Blasi: "A me non sembra che Nathaly sia truccata". La conduttrice ha fatto notare allo scienzato di avere fatto delle sue teorie personali.

In un secondo momento la conduttrice ha chiesto ai due naufraghi se avessero avuto modo di incontrarsi prima del Reality Show, poiché non è normale un astio simile. A quel punto Cecchi Paone ha sostenuto di aver visto Caldonazzo per la prima volta in hotel anche se la showgirl avrebbe detto di essersi visti 15 anni fa durante un evento di Capodanno.

La replica di Nathaly non ha tardato ad arrivare: "Era preso da un altro ragazzino".

Nathaly Caldonazzo eliminata al televoto

Archiviato il botta e risposta con Cecchi Paone, la presentatrice televisiva ha annunciato l'esito del verdetto del televoto: tra Fiore Argento, Cecchi Paone-Antolini e Nathaly Caldonazzo, quest'ultima ha dovuto abbandonare Playa Tosta poiché è stata la meno votata dai telespettatori del reality show.

Come accaduto con Marco Predolin, la showgirl è arrivata su Playa Sant'Elena dove potrà continuare a portare avanti il suo percorso in vista di un eventuale ritorno dai suoi compagni tramite un televoto-flash.

L'isola dei Famosi: tre naufraghi finiti al televoto

Al termine del giro di nomination della terza puntata dell'Isola dei Famosi sono finiti al televoto Christopher Leoni, Cristina Scuccia e Andrea Lo Cicero.

Quest'ultimo è finito al centro di una polemica, poiché sembra non trovare la giusta sintonia con la sua tribù (Hombres). In settimana, lo Spirito dell'Isola ha deciso anche di togliergli la collana del leader poiché non è stato in grado di rappresentare al meglio il suo ruolo.

Fra i tre il naufrago meno votato verrà eliminato e probabilmente finirà su Playa Sant'Elena insieme a Nathaly Caldonazzo. In principio, c'era anche Marco Predolin ma si è ritirato dal gioco.