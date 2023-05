Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap opera dell'access prime time di Rai 3 in onda dal lunedì al venerdì.

Roberto Ferri da alcune settimane ha saputo di essere diventato nuovamente padre dalla sua ex fiamma Lara Martinelli. Tuttavia non sa che il piccolo Tommaso non realmente è suo figlio, ma è stato comprato da Lara per continuare ad ingannarlo e tenerlo vicino a sé. Roberto, al momento è all'oscuro di tutto, ma prima o poi potrebbe venire a conoscenza di questa storia, facendola pagare molto cara alla donna.

Upas: Ferri sempre più legato al piccolo Tommaso

Roberto Ferri si trova attualmente al centro di una vicenda piuttosto spinosa. L'uomo, infatti, si è da poco sposato con Marina, tuttavia il ritorno di Lara sta mettendo in difficoltà il loro rapporto.

La signorina Martinelli ha fatto leva sull'istinto paterno di Ferri per arrivare all'uomo di cui è innamorata. Ormai da tempo Lara è ossessionata da Roberto, tanto da mettere in atto un piano molto elaborato pur di tenerlo legato a sé. La donna, pur avendo perso il figlio che aspettava da Ferri, ha finto di essere ancora incinta, comprando poi un bambino in modo illegale, che ha 'ribattezzato' Tommaso.

Ferri per ora è completamente ignaro del fatto che il piccolo Tommaso non sia realmente suo figlio, quindi si è molto legato al bambino.

Marina, però, non sopporta Lara e le sue continue richieste, ritenendola capace delle peggiori cose. La signora Giordano, pur non sapendo la verità riguardo al bambino, sembra aver compreso che la sua rivale lo stia utilizzando per arrivare a Roberto.

Roberto potrebbe capire che Tommaso non è suo figlio

Nel corso delle attuali puntate di Un posto al sole, Lara sta aggiungendo delle sostanze misteriose nel biberon del bambino pur di farlo stare male.

La donna è convinta che il malori del figlio possano riavvicinare lei e Roberto. E quest'ultimo, puntualmente, si preoccupa per la salute del bambino, al punto da organizzare una visita medica specialistica per lui.

Tuttavia Ferri è tutto tranne che uno sprovveduto e nello sceneggiato di Rai 3 gli inganni vengono sempre a galla: prima o poi quindi anche Lara verrà smascherata proprio dallo stesso Roberto.

La donna, infatti, pur avendo creato un piano credibile, ha commesso qualche errore che potrebbe portare Ferri a indagare approfonditamente su questa vicenda e a scoprire cosa si nasconde dietro le macchinazioni di Lara.