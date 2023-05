Lunedì 1° maggio all'Isola dei Famosi è arrivato un comunicato contenente una punizione per Andrea Lo Cicero. Nel dettaglio, il naufrago non è riuscito a vestire al meglio i panni di "leader" dunque è stato invitato a riporre la collana: Andrea ha più volte aiutato la tribù delle Chicas impedendole di crescere, mentre ha lasciato Christopher mangiare l'intera porzione di riso quando ne doveva mangiare solamente metà.

Andrea Lo Cicero ha ricevuto una lettera con una punizione

Nella giornata di ieri, ai concorrenti dell'Isola dei famosi è stata fatta recapitare una lettera e Pamela Camassa ha avuto il compito di leggere il contenuto.

All'interno c'era una punizione per Lo Cicero: "Lo Spirito dell'Isola è deluso, Andrea non sei un buon leader". Successivamente sono stati elencati i motivi della decisione presa nei confronti del concorrente: "In diverse occasioni hai aiutato la tribù delle Chicas compromettendo il loro percorso di crescita. La cosa più grave è aver dato a Christopher la razione intera giornaliera di riso contravvenendo alla punizione in corso".

Nella parte finale della lettera, Pamela ha letto la punizione inflitta al naufrago: "Togliti immediatamente la collana del leader e lasciala al totem".

Per lo Spirito dell'#Isola Andrea non è un buon leader, per questo deve togliersi la collana! 🔥🔥 pic.twitter.com/QoUTsC5fkM — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 1, 2023

La reazione dei naufraghi dopo la punizione

La punizione presa nei confronti di Andrea Lo Cicero ha scatenato delle reazioni.

Il destinatario del provvedimento in un primo momento ha accettato la decisione con sportività. In un secondo momento, però, si è sfogato dicendo di avere "smascherato" Christopher. Parlando con Alessandro Cecchi Paone, ha insinuato che il suo compagno di squadra gioca in modo scorretto e ha tradito la fiducia del gruppo. Secondo Corinne Clery, Lo Cicero ha dimostato di essere un grande leader disposto ad aiutare tutti.

Helena Prestes è rimasta spiazzata dopo la lettura della punizione, mentre Simone Antolini ha sostenuto che è giusto che Andrea venga punito se ha infranto il regolamento.

Parlando con gli autori, Christopher Leone ha riferito di non sentirsi in colpa per la decisione presa dallo Spirito dell'Isola. Lui è convinto di avere rispettato le regole, mettendo a cuocere solamente metà razione di riso come richiesto dalla produzione.

Isola dei famosi: i naufraghi avevano già ricevuto un provvedimento

In occasione della prima settimana trascorsa all'Isola dei famosi, la produzione aveva già inflitto un provvedimento disciplinare ai naufraghi. La tribù degli Accopiados si è fatta aiutare da Andrea Lo Cicero ad accendere il fuoco, ma il regolamento prevede che i tre gruppi non debbano aiutarsi a vicenda. Di conseguenza, lo Spirito dell'Isola aveva invitato la tribù degli Accopiados a spegnere immediatamente il fuoco.